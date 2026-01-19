Abandono de juego, Panenka mal cobrado, riñas y gol sobre la hora: las insólitas postales que deja la final de la Copa África

Varias fueron las polémicas que marcaron la final de la Copa de África disputada el pasado domingo 18 de enero.

Estas controversias, sin duda, quedarán como una mancha imborrable en un torneo que había sido considerado un éxito rotundo para Marruecos, tanto en lo organizativo como en lo deportivo, a cuatro años de ser coanfitrión del Mundial 2030 junto a España y Portugal.

El escenario estaba listo para que el equipo dirigido por Walid Regragui reafirmara su dominio en el fútbol africano. Marruecos, líder del continente en el ranking FIFA (11°) y semifinalista en el último Mundial, solo debía superar a Senegal en la final jugada en Rabat.

Sin embargo, el respaldo del público local también supuso una presión extra. Todo se desmoronó en los minutos finales de un encuentro que terminó resolviéndose en la prórroga con victoria 1-0 para Senegal.

La polémica estalló cuando, al cierre del tiempo reglamentario, se sancionó un penal a favor de Marruecos instantes después de que se anulara un gol senegalés.

La decisión provocó que varios jugadores e integrantes del cuerpo técnico de Senegal abandonaran momentáneamente el campo en señal de protesta.

La tensión se trasladó a las tribunas, donde aficionados de los ‘Los Leones de la Teranga' intentaron ingresar al terreno de juego durante casi un cuarto de hora, incluso mientras Brahim Díaz se preparaba para ejecutar el penalti.

Durante la acción desde los ‘12 pasos’, otra insólita situación se registró: Varios recogepelotas de Marruecos, incluso un futbolista marroquí, querían quitarle a la fuerza la toalla a Mendy, portero de Senegal, para que no pudiese secarse los guantes.

Yehvan Diouf, portero suplente de Senegal, plantado cerca del arco, mostró resistencia al pelarse contra todos los marroquís para proteger la toalla.

Después de varios segundos en suspenso, Brahim Díaz erró el penalti al cobrarlo de mala manera a lo ‘Panenka’.

Los disturbios continuaron luego del penalti, pero fueron contenidos con dificultad por el personal de seguridad y las fuerzas del orden. Ya en la prórroga, Pape Gueye anotó el gol decisivo que le dio el título al Senegal liderado por Sadio Mané.

Tras los incidentes, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) advirtió que aplicará sanciones por los “comportamientos inaceptables”, lo que podría afectar la defensa del título senegalés en la próxima Copa de África, que se jugará en Kenia, Tanzania y Uganda.