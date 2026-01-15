Reunión Trump-Machado: ¿qué se habló en este histórico encuentro en la Casa Blanca?

En un encuentro histórico, la líder democrática venezolana María Corina Machado se reunió este martes con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, en medio del complejo escenario político que vive Venezuela tras la captura y traslado a Estados Unidos de Nicolás Maduro.

El almuerzo privado, que se extendió aproximadamente una hora, marcó el primer contacto directo entre ambos líderes.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó a Machado como "una voz notable y valiente para muchos venezolanos" y describió el encuentro con términos "positivos".

Según Leavitt, "el presidente espera con interés poder hablar con ella sobre la realidad del país y lo que está sucediendo". La funcionaria también confirmó que Trump "está comprometido con una transición hacia la democracia para Venezuela" y expresó su deseo de ver elecciones en el país, aunque sin establecer un calendario específico.

El encuentro se produce en un momento crucial para Venezuela. Mientras Machado se reunía con Trump, la administración estadounidense mantiene "comunicación constante" con Delcy Rodríguez, quien asumió la jefatura del régimen venezolano.

Leavitt aseguró que Rodríguez "ha estado extremadamente cooperadora con nosotros frente a todas las demandas de Estados Unidos" y destacó que "van a liberar a los presos políticos de Venezuela".

El analista político Orián Brito señaló que entre los temas discutidos "el tema de los presos políticos es un punto fundamental", advirtiendo que "hay que destacarlo así: una cosa es liberación y otra es excarcelación".

Kelvin Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, enfatizó la importancia de que Machado presente argumentos sobre "lo complejo que sería la consolidación de la democracia y una transición del autoritarismo con los Rodríguez en el poder".

Zambrano advirtió que "no es posible la recuperación y la instauración de inversión extranjera en una sociedad con los Rodríguez al frente porque no genera estabilidad ni seguridad jurídica".

Tras su encuentro en la Casa Blanca, Machado estaba programada para reunirse con congresistas demócratas y republicanos en el Capitolio, donde explicaría su visión de una Venezuela democrática. La líder ofrecería posteriormente una rueda de prensa frente a la Casa Blanca.