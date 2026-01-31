Lionel Messi desató locura en Medellín: así fue su llegada con Inter Miami

El Inter Miami, equipo liderado por Lionel Messi, llegó este viernes 30 de enero en horas de la noche a Medellín para afrontar el partido contra Atlético Nacional, este sábado en el estadio Atanasio Girardot.

La plantilla aterrizó en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro para luego dirigirse al hotel de concentración previo al partido.

En el lugar, se encontraba una gran multitud de fanáticos que esperaban con ansias de poder saludar al astro argentino.

Los hinchas, con camisetas de Argentina y del Inter, pancartas y regalos, se ubicaron a las afueras del hotel para recibir a quien es considerado "el mejor jugador en la historia".

El bus del Inter Miami generó euforia al llegar al lugar de concentración con cánticos de "Messi, Messi, Messi" mientras descendían los jugadores. El campeón del mundo regresó a Medellín después de 13 años.

Messi descendió del bus con una maleta rosada del Inter Miami, acompañado de cerca por Rodrigo De Paul. Aunque pocos lo vieron de cerca, su presencia desató una fiesta futbolera en Medellín.