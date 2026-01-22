"Nadie nos va a venir a imponer un director técnico": presidente de la FVF en plena presentación de Oswaldo Vizcarrondo como entrenador de la Vinotinto

En los últimos días la Federación Venezolana de Fútbol puso fin a las especulaciones sobre el timonel que guiará el nuevo proceso de la Vinotinto. El máximo dirigente del balompié venezolano, Jorge Giménez, anunció que el entrenador que asumirá las riendas de la selección absoluta del país caribeño es Oswaldo Vizcarrondo.

No obstante, la rueda de prensa tuvo un momento acalorado por parte de Giménez, quien recordó que la FVF “está por encima de todo”.

“No vamos a permitir nunca que nada ni nadie venga a imponernos un director técnico, que nadie venga a querer pasar por encima de la institución”, expresó el directivo.

“La federación nacional de fútbol está por encima de cualquier persona, y nosotros nos hemos hecho respetar, lo hicimos cuando Pekerman y lo hemos venido haciendo en cada paso que hemos dado... Este e sun proyecto en el que trabajamos muchas personas”, agregó.

Luego de Giménez, Vizcarrondo tomó la palabra: “Estoy plenamente agradecido por esta posibilidad... Desde la sub-15 (como jugador), llevo este escudo en el pecho y eso es un agregado”.

“Vamos a hacer cosas importantes para nuestro fútbol, vamos a dejar un legado... Quiero unificar, queremos acercar a los jugadores locales, estamos dispuesto a eso”, complementó.

Luego de que Venezuela quedara fuera del repechaje rumbo al Mundial de 2026, el plan de la FVF es claro: un nuevo proceso, es decir, la Vinotinto ahora entra en una etapa de transición y reestructuración.

La Federación Venezolana de Fútbol dio un paso importante en la búsqueda del nuevo director técnico para la selección nacional, un proceso que, durante los últimos meses, había generado gran expectativa entre aficionados y periodistas del país caribeño.

Oswaldo Vizcarrondo fue el director técnico de la Vinotinto Sub-20 y Sub-17 antes de ser anunciado como el nuevo seleccionador absoluto.

Con trabajo, este estratega buscará pasar página tras el fracaso de la Vinotinto bajo las órdenes del técnico argentino Fernando ‘Bocha’ Batista.

Recordemos que Venezuela es el único país de Sudamérica que jamás ha participado en el torneo de fútbol más importante a nivel de selecciones.