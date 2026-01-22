NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Jueves, 22 de enero de 2026
Vinotinto

"Nadie nos va a venir a imponer un director técnico": presidente de la FVF en plena presentación de Oswaldo Vizcarrondo como entrenador de la Vinotinto

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Giménez, presidente de la FVF y Oswaldo Vizcarrondo, DT de la Vinotinto - Foto: EFE
Jorge Giménez, presidente de la FVF y Oswaldo Vizcarrondo, DT de la Vinotinto - Foto: EFE
El directivo del balompié venezolano recordó a sus colaboradores y periodistas que la "FVF está por encima de todo".

En los últimos días la Federación Venezolana de Fútbol puso fin a las especulaciones sobre el timonel que guiará el nuevo proceso de la Vinotinto. El máximo dirigente del balompié venezolano, Jorge Giménez, anunció que el entrenador que asumirá las riendas de la selección absoluta del país caribeño es Oswaldo Vizcarrondo.

o

No obstante, la rueda de prensa tuvo un momento acalorado por parte de Giménez, quien recordó que la FVF “está por encima de todo”.

“No vamos a permitir nunca que nada ni nadie venga a imponernos un director técnico, que nadie venga a querer pasar por encima de la institución”, expresó el directivo.

“La federación nacional de fútbol está por encima de cualquier persona, y nosotros nos hemos hecho respetar, lo hicimos cuando Pekerman y lo hemos venido haciendo en cada paso que hemos dado... Este e sun proyecto en el que trabajamos muchas personas”, agregó.

Luego de Giménez, Vizcarrondo tomó la palabra: “Estoy plenamente agradecido por esta posibilidad... Desde la sub-15 (como jugador), llevo este escudo en el pecho y eso es un agregado”.

o

“Vamos a hacer cosas importantes para nuestro fútbol, vamos a dejar un legado... Quiero unificar, queremos acercar a los jugadores locales, estamos dispuesto a eso”, complementó.

Luego de que Venezuela quedara fuera del repechaje rumbo al Mundial de 2026, el plan de la FVF es claro: un nuevo proceso, es decir, la Vinotinto ahora entra en una etapa de transición y reestructuración.

La Federación Venezolana de Fútbol dio un paso importante en la búsqueda del nuevo director técnico para la selección nacional, un proceso que, durante los últimos meses, había generado gran expectativa entre aficionados y periodistas del país caribeño.

Oswaldo Vizcarrondo fue el director técnico de la Vinotinto Sub-20 y Sub-17 antes de ser anunciado como el nuevo seleccionador absoluto.

o

Con trabajo, este estratega buscará pasar página tras el fracaso de la Vinotinto bajo las órdenes del técnico argentino Fernando ‘Bocha’ Batista.

Recordemos que Venezuela es el único país de Sudamérica que jamás ha participado en el torneo de fútbol más importante a nivel de selecciones.

Temas relacionados:

Vinotinto

La Vinotinto

FVF

Rueda de prensa

DT

Oswaldo Vizcarrondo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país": Enrique Gómez sobre un eventual triunfo de la izquierda en las elecciones de Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Captura de Maduro y mediaciones en las guerras de Israel y Rusia: expertos analizan los hechos que han marcado el primer año del nuevo mandato de Donald Trump en EE. UU.

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es ilegal y tiene que ser inmediatamente demandado": exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sobre aranceles del 30% impuestos por Ecuador a productos colombianos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado en entrevista en NTN24
María Corina Machado

¿María Corina Machado sería candidata? "Haré lo que los venezolanos quieran; mi obsesión de vida es liberar a nuestro país": entrevista en NTN24

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Exoficial de inteligencia naval de EE. UU. analiza anuncio que hizo Trump sobre el uso de moderna arma en operativo en el que fue capturado Maduro

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Deportes

Ver más
Enzo Maresca junto a los jugadores del Chelsea Pedro Neto y Reece James | Foto: EFE
Chelsea

El Chelsea devela el motivo por el que despidió al técnico Enzo Maresca quien ganó en julio pasado el Mundial de Clubes

Venezuela ante Colombia por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

Jugador de La Vinotinto llora al recordar la eliminación del Mundial 2026: "Ojalá todos los jugadores tuvieran ese sentimiento por la selección"

Diego 'El Cholo' Simeone | Foto: EFE
Simeone

El 'Cholo' Simeone fue contundente al hablar del enfrentamiento que sostuvo con Vinicius Jr. en la semifinal de la Supercopa de España

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado y Albert Ramdin
María Corina Machado

Reunión con el secretario general de la OEA y encuentro con congresistas en el Capitolio: continúa la intensa agenda de María Corina Machado en Washington DC

David Beckham, Victoria Beckham y Brooklyn Peltz Beckham - AFP
Celebridades

Hijo de David y Victoria Beckham arremete contra sus padres y dice que han intentado arruinar su matrimonio: "No me dejo controlar"

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Presos políticos

Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denuncia la muerte bajo custodia de Edison Torres tras inicio de excarcelaciones en Venezuela

Donald Trump - Foto EFE/ Bandera de Venezuela - Foto de referencia Canva
Donald Trump

Experto en seguridad analiza qué hay detrás del duro golpe anunciado por Trump a "grandes instalaciones de donde vienen los barcos" de Venezuela

Actividad militar entre China y Taiwán - EFE
Tensión China y Taiwán

China lanzó maniobras militares alrededor de Taiwán; Trump dice que no le preocupan

Blue Origin | Foto: AFP
Blue Origin

Empresa aeroespacial Blue Origin de Jeff Bezos tendrá su propia red de satélites para internet a finales de 2027 para competir con Amazon y SpaceX

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro aseguró que el 2026 será el año de afianzar el desarrollo militar de Venezuela ante las "las amenazas y doctrinas imperiales"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre