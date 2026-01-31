NTN24
Sábado, 31 de enero de 2026
México

Las reacciones del gobierno de México ante los operativos migratorios que se están llevando a cabo en Estados Unidos

enero 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
En casi todos los estados de la Unión Americana se han visto operativos migratorios con un cuestionable actuar del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los operativos migratorios que está haciendo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en casi todos los estados de Estados Unidos ha generado diferentes reacciones no solo dentro de la Unión Americana, sino también por fuera, ¿qué piensa el gobierno de México de estos operativos?

Ulises Castellanos, director de Zona Cero, y Luis Manuel González, director editorial de El Economista, y José Carreño, editor de la sección Orbe en El Heraldo de México analizaron este tema de la migración en Mesa de Periodistas.

o

“Migración para México es un tema fundamental porque hay más o meenos 12 millones de mexicanos viviendo allá y por razones que yo no me explico, los medios y el propio gobierno han puesto mucho más énfasis al dato de remezas que a todo lo demás que significa la situación de los mexicanos radicados en Estados Unidos”, aseveró González.

A mí no me parece que el tema de la migración esté enfocado en los mexicanos, vimos que hace poco mataron dos americanos en Minneapolis, estamos hablando que el ICE está cometiendo errores graves que terminó con la destitución del jefe del ICE, entonces es un tema que preocupa muchísimo a nivel interno y está dando una cara muy agresiva de Estados Unidos que ha conseguido la intención migratoria desde Suramérica, acá en Ciudad Juárez puedo asegurar ya no hay campamentos migrantes”, señaló Castellanos.

México

Claudia Sheinbaum

ICE

Migración

