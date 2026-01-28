NTN24
Miércoles, 28 de enero de 2026
Miércoles, 28 de enero de 2026
Congresistas

Congresista demócrata Ilhan Omar fue atacada por un hombre que le roció un líquido desconocido durante un mitin en Mineápolis

enero 28, 2026
Por: Diana Pérez
Congresista democrata Ilhan Omar | Foto: EFE
Congresista democrata Ilhan Omar | Foto: EFE
Omar afirmó en ese momento desde el atril: "Nos mantendremos resilientes frente a lo que sea que intenten arrojarnos".

La congresista demócrata Ilhan Omar fue atacada por un hombre que le roció un líquido desconocido durante un mítin en Mineápolis en horas de la noche del martes.

Mientras daba una charla en una asamblea pública, la representante de Minnesota fue atacada por un hombre que se abrió paso entre los asistentes y la roció con un líquido desconocido.

Según informó la policía de Mineápolis, el sospechoso usó una jeringa para rociarle el líquido sin identificar a la congresista demócrata ante la atenta mirada de los presentes.

o

En los videos que han circulan por redes sociales se ve que el hombre, que estaba al frente del escenario en donde estaba Omar hablando en el atril, se levanta y la apunta con la jeringa vaciándole el contenido.

Ante esto, la congresista se asusta y retrocede un paso; pero luego intenta acercarse y golpearlo, justo cuando el sospechoso es apartado del escenario.

El sospechoso fue derribado por un hombre de seguridad y luego sacado del lugar de los hechos en donde la política estadounidense siguió hablando.

Omar afirmó en ese momento desde el atril: "Nos mantendremos resilientes frente a lo que sea que intenten arrojarnos".

Y desde su cuenta en la red social de X sentenció: "Estoy bien. Soy una sobreviviente, así que este pequeño agitador no me va a intimidar ni me va a impedir hacer mi trabajo. No dejo que los acosadores ganen".

Un periodista del medio BBC, que estaba presente en la sala en el momento del ataque, aseguró que el líquido que le rociaron a la congresista tenía un "olor agrio similar al de un producto químico".

Según informó la oficina del sheriff local, el sospechoso fue identificado como Anthony James Kazmierczak, de 55 años, y fue acusado de agresión en tercer grado.

El incidente ocurrió durante un mitin en la ciudad de Mineápolis, escenario de protestas contra las redadas antiinmigración del gobierno republicano y donde dos estadounidenses murieron en las últimas semanas a manos de agentes federales.

o

Omar acababa de pedir que el gobierno de Trump revirtiera su rumbo actual de la campaña de deportación en Minesota cuando ocurrió el ataque.

"ICE no se puede reformar, no se puede rehabilitar. Debemos abolir ICE de una vez por todas", dijo Omar, entre aplausos de los asistentes.

"Y la secretaria (de Seguridad Nacional) Kristi Noem debe renunciar o enfrentar un juicio político", agregó la legisladora.

Trump había arremetido más temprano este martes contra Omar y Somalia durante un discurso en Iowa, diciendo que la congresista nacida en Mogadiscio "viene de un país que es un desastre".

Temas relacionados:

Congresistas

Ataque

Demócratas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las están haciendo gota a gota, como a ellos les da la gana": conmovedor relato de una madre que sigue esperando la excarcelación de sus hijas detenidas arbitrariamente por el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nadie sale igual de un encierro injusto": familiares de Biagio Pilieri compartieron detalles tras su excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Estamos felices por las familias”: esposa de Freddy Superlano exige la liberación del exdiputado y anuncia la excarcelación de otros 22 presos políticos de El Rodeo 1

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nasry Asfura jura como presidente de Honduras: expertos analizan su llegada y el impacto en relaciones del país con EE. UU., China y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un campo de concentración, no es una prisión donde se tengan derechos": Camilo Castro, ciudadano francés y exprisionero político en Venezuela, en entrevista para NTN24

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Michael Waltz, embajador de Washington ante la ONU - Foto: AFP
Consejo de Seguridad de la ONU

Embajador de Washington ante la ONU aseguró que EE. UU. no está en guerra con Venezuela

Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen venezolano

Régimen venezolano crea cuenta en X casi idéntica al perfil de respuesta rápida de la Casa Blanca

Estados Unidos | Foto Canva
Ponte al Día

¿Puede una persona con estatus legal tener problemas con Migración en EE.UU.? Esto explica un abogado

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto Canva
OMS

La OMS clasifica a ciertos alimentos en la misma categoría de riesgo que los cigarrillos

El tenista suizo, Stan Wawrinka. (EFE)
Tenis

Tenista de 40 años y al borde del retiro conmovió al público por su gesto tras lograr su primera victoria en cinco años en el Abierto de Australia

Michael Waltz, embajador de Washington ante la ONU - Foto: AFP
Consejo de Seguridad de la ONU

Embajador de Washington ante la ONU aseguró que EE. UU. no está en guerra con Venezuela

Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen venezolano

Régimen venezolano crea cuenta en X casi idéntica al perfil de respuesta rápida de la Casa Blanca

Estados Unidos | Foto Canva
Ponte al Día

¿Puede una persona con estatus legal tener problemas con Migración en EE.UU.? Esto explica un abogado

Familiares piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Confiamos en María Corina Machado para que sean liberados todos": conmovedor relato de Marisela Parra sobre los maltratos que reciben sus dos hijos como presos políticos del régimen

Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn / Nicolás Maduro, dictador venezolano - Fotos: EFE / X
Cae Maduro en Venezuela

Así es la prisión de Brooklyn, Nueva York, donde Maduro esperará su juicio: se le conoce como "infierno en la tierra"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre