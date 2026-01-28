Congresista demócrata Ilhan Omar fue atacada por un hombre que le roció un líquido desconocido durante un mitin en Mineápolis

La congresista demócrata Ilhan Omar fue atacada por un hombre que le roció un líquido desconocido durante un mítin en Mineápolis en horas de la noche del martes.

Mientras daba una charla en una asamblea pública, la representante de Minnesota fue atacada por un hombre que se abrió paso entre los asistentes y la roció con un líquido desconocido.

Según informó la policía de Mineápolis, el sospechoso usó una jeringa para rociarle el líquido sin identificar a la congresista demócrata ante la atenta mirada de los presentes.

En los videos que han circulan por redes sociales se ve que el hombre, que estaba al frente del escenario en donde estaba Omar hablando en el atril, se levanta y la apunta con la jeringa vaciándole el contenido.

Ante esto, la congresista se asusta y retrocede un paso; pero luego intenta acercarse y golpearlo, justo cuando el sospechoso es apartado del escenario.

El sospechoso fue derribado por un hombre de seguridad y luego sacado del lugar de los hechos en donde la política estadounidense siguió hablando.

Omar afirmó en ese momento desde el atril: "Nos mantendremos resilientes frente a lo que sea que intenten arrojarnos".

Y desde su cuenta en la red social de X sentenció: "Estoy bien. Soy una sobreviviente, así que este pequeño agitador no me va a intimidar ni me va a impedir hacer mi trabajo. No dejo que los acosadores ganen".

Un periodista del medio BBC, que estaba presente en la sala en el momento del ataque, aseguró que el líquido que le rociaron a la congresista tenía un "olor agrio similar al de un producto químico".

Según informó la oficina del sheriff local, el sospechoso fue identificado como Anthony James Kazmierczak, de 55 años, y fue acusado de agresión en tercer grado.

El incidente ocurrió durante un mitin en la ciudad de Mineápolis, escenario de protestas contra las redadas antiinmigración del gobierno republicano y donde dos estadounidenses murieron en las últimas semanas a manos de agentes federales.

Omar acababa de pedir que el gobierno de Trump revirtiera su rumbo actual de la campaña de deportación en Minesota cuando ocurrió el ataque.

"ICE no se puede reformar, no se puede rehabilitar. Debemos abolir ICE de una vez por todas", dijo Omar, entre aplausos de los asistentes.

"Y la secretaria (de Seguridad Nacional) Kristi Noem debe renunciar o enfrentar un juicio político", agregó la legisladora.

Trump había arremetido más temprano este martes contra Omar y Somalia durante un discurso en Iowa, diciendo que la congresista nacida en Mogadiscio "viene de un país que es un desastre".