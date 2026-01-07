NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Miércoles, 07 de enero de 2026
Barriles de petróleo

"Tiene que haber un cambio político": experto petrolero sobre acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela sobre entrega de millones de barriles

enero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El experto Luis Pacheco, académico no residente del Instituto Baker de la Universidad de Rice y experto petrolero, explicó en La Tarde de NTN24 el mecanismo del acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela.

La administración del presidente Donald Trump ha anunciado un acuerdo mediante el cual el régimen de Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo al mercado estadounidense, cuyas ganancias serán administradas por Washington.

Esta transacción marca un giro significativo en las relaciones energéticas entre ambas naciones.

Según cifras oficiales reportadas a la OPEP, Venezuela produce actualmente entre 1 y 1,1 millones de barriles diarios, muy por debajo de su máximo histórico de cerca de 3 millones de barriles diarios alcanzado entre 1990 y 2000.

o

Esta disminución se atribuye a problemas de infraestructura, falta de mantenimiento en oleoductos y sanciones internacionales. La producción estimada en marzo de 2024 fue de 1.048.000 barriles diarios.

El experto Luis Pacheco, académico no residente del Instituto Baker de la Universidad de Rice y experto petrolero, explicó en La Tarde de NTN24 el mecanismo del acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela.

"Debido al bloqueo marítimo, Venezuela ha venido acumulando un inventario, tanto en los tanques, en los puertos, en los campos de producción y en tanqueros", señaló Pacheco. “Este número, se estima, que es el que indicó el presidente Trump entre 20 y 30 millones de barriles”, indicó.

Lo que pareciera es que ese inventario dejaría su destino original en el Lejano Oriente hacia el mercado norteamericano y va a ser vendido a precios de mercado”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que “lo que no está claro es quién y cómo se va a administrar, si lo va a gerenciar los Estados Unidos o va a haber una participación de PDVSA”.

Respecto a la recuperación de la industria petrolera en Venezuela, Pacheco indicó que alcanzar una producción entre 2.5 y 4 millones de barriles diarios requeriría "una inversión de alrededor de 100 mil millones de dólares" en una década.

Esta cifra incluiría no solo producción de crudo, sino "recuperación de cierta capacidad de refinación, de inversión ambiental, de recuperación de infraestructura".

El experto subrayó que esta recuperación depende de tres factores críticos: un cambio político” en Venezuela, modificación del arreglo institucional y transformación de las reglas fiscales que actualmente impiden la inversión extranjera confiable.

o

“Para que eso ocurra tiene que haber tres factores importantes, el primero es que tiene que haber un cambio político, porque es lo que permite los otros dos: cambiar el arreglo institucional y cambiar las reglas fiscales”, subrayó.

Temas relacionados:

Barriles de petróleo

Régimen de Maduro

Delcy Rodríguez

Donald Trump

Cae Maduro en Venezuela

Transición democrática

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene que haber un cambio político": experto petrolero sobre acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela sobre entrega de millones de barriles

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El gobernador de Florida habla de la posibilidad de que Maduro enfrente cargos estatales de forma paralela al proceso federal que ya pesa en su contra

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No hay cambio de régimen, es un cambio de las acciones del régimen": legisladores de EE. UU. se pronunciaron sobre la captura de Maduro y lo que viene para Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Venezuela deberá entregar Petróleo a EE. UU. - Fotos. EFE
Barriles de petróleo

“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

Foto: AFP
El Helicoide

"La justicia tarda, pero llega": familiar de varios presos políticos aplaude la captura de Maduro pero pide la liberación de todos los secuestrados

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Presos políticos

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

El Helicoide | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y María Corina Machado | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Trump negó que el Premio Nobel que ganó María Corina Machado tenga relación con “apartarla” de la transición democrática de Venezuela

Nicolás Maduro y Antonio Guterrez / FOTO: EFE
Nicolás Maduro

Maduro habló por teléfono con el secretario general de la ONU y denunció "escalada de amenazas" de Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Veo mucho más fácil que el presidente Trump tenga que dar otra señal de fuerza para que algunos salgan": eurodiputado sobre transición democrática en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump y María Corina Machado | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Trump negó que el Premio Nobel que ganó María Corina Machado tenga relación con “apartarla” de la transición democrática de Venezuela

Sarah Dzafce | Foto: EFE
Finlandia

Miss Finlandia fue destituida de su título tras publicar polémica fotografía con gestos racistas

Nicolás Maduro y Antonio Guterrez / FOTO: EFE
Nicolás Maduro

Maduro habló por teléfono con el secretario general de la ONU y denunció "escalada de amenazas" de Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Veo mucho más fácil que el presidente Trump tenga que dar otra señal de fuerza para que algunos salgan": eurodiputado sobre transición democrática en Venezuela

Punto de control militar en la frontera de Ecuador - Foto: EFE
Ecuador

Ecuador endurece el control en sus fronteras con Colombia y Perú por seguridad nacional

Vladímir Putin, presidente de Rusia y Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Crisis con Ucrania

Gobierno ruso afirmó que Ucrania disparó drones contra residencia oficial de Vladímir Putin

Serie A

Por primera vez en su historia, partido de la Serie A italiana se disputará en el extranjero

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre