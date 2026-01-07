"Tiene que haber un cambio político": experto petrolero sobre acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela sobre entrega de millones de barriles

La administración del presidente Donald Trump ha anunciado un acuerdo mediante el cual el régimen de Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo al mercado estadounidense, cuyas ganancias serán administradas por Washington.

Esta transacción marca un giro significativo en las relaciones energéticas entre ambas naciones.

Según cifras oficiales reportadas a la OPEP, Venezuela produce actualmente entre 1 y 1,1 millones de barriles diarios, muy por debajo de su máximo histórico de cerca de 3 millones de barriles diarios alcanzado entre 1990 y 2000.

VEA TAMBIÉN Trump afirma "que Venezuela va a comprar solo productos fabricados en Estados Unidos" con el dinero del acuerdo petrolero o

Esta disminución se atribuye a problemas de infraestructura, falta de mantenimiento en oleoductos y sanciones internacionales. La producción estimada en marzo de 2024 fue de 1.048.000 barriles diarios.

El experto Luis Pacheco, académico no residente del Instituto Baker de la Universidad de Rice y experto petrolero, explicó en La Tarde de NTN24 el mecanismo del acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela.

"Debido al bloqueo marítimo, Venezuela ha venido acumulando un inventario, tanto en los tanques, en los puertos, en los campos de producción y en tanqueros", señaló Pacheco. “Este número, se estima, que es el que indicó el presidente Trump entre 20 y 30 millones de barriles”, indicó.

“Lo que pareciera es que ese inventario dejaría su destino original en el Lejano Oriente hacia el mercado norteamericano y va a ser vendido a precios de mercado”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que “lo que no está claro es quién y cómo se va a administrar, si lo va a gerenciar los Estados Unidos o va a haber una participación de PDVSA”.

Respecto a la recuperación de la industria petrolera en Venezuela, Pacheco indicó que alcanzar una producción entre 2.5 y 4 millones de barriles diarios requeriría "una inversión de alrededor de 100 mil millones de dólares" en una década.

Esta cifra incluiría no solo producción de crudo, sino "recuperación de cierta capacidad de refinación, de inversión ambiental, de recuperación de infraestructura".

El experto subrayó que esta recuperación depende de tres factores críticos: un cambio político” en Venezuela, modificación del arreglo institucional y transformación de las reglas fiscales que actualmente impiden la inversión extranjera confiable.

VEA TAMBIÉN PDVSA confirma negociaciones con Estados Unidos para "la venta de volúmenes de petróleo" o

“Para que eso ocurra tiene que haber tres factores importantes, el primero es que tiene que haber un cambio político, porque es lo que permite los otros dos: cambiar el arreglo institucional y cambiar las reglas fiscales”, subrayó.