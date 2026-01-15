NTN24
Guerra entre Rusia y Ucrania

Primer ministro de Polonia asegura que Rusia fue quien rechazó el plan de paz propuesto por Washington para un cese a la guerra con Ucrania

enero 15, 2026
Por: Natalya Baquero González
El próximo mes de febrero se cumplen cuatro años del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Frente a los recurrentes ataques de las últimas semanas desde Moscú hacia territorio ucraniano, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, señaló al gobierno de Rusia de no aceptar el “plan de paz” propuesto por la administración del presidente Donald Trump, con el cual los Estados Unidos buscaban un cese a la guerra entre Moscú y Ucrania.

“Fue Rusia quien rechazó el plan de paz preparado por EE. UU., no Volodímir Zelenski. La única respuesta rusa fueron nuevos ataques con misiles contra ciudades ucranianas”, expresó el mandatario Tusk por medio de su cuenta de X.

Ante esto, el primer ministro de Polonia propone “aumentar la presión” hacia el Kremlin como mecanismo de “solución” ante una guerra que el próximo mes cumplirá cuatro años.

Entre tanto y pese a los repetitivos ataques desde territorio ruso hacia Ucrania, el presidente de esta nación, Volodímir Zelenski, señaló que su nación “nunca será un obstáculo para la paz”.

Al igual que Donald Tusk de Polonia, Zelenski insistió en que “Rusia es a quien hay que presionar”. Las declaraciones del mandatario ucraniano se dan en el marco de los frecuentes ataques desde Moscú hacia su territorio, el cual manifiesta que ha afectado principalmente el sector energético, afectando a cientos de miles de ciudadanos que se han visto sometidos de 20 a 30 horas sin servicio de electricidad ni calefacción en medio de una intensa ola de invierno.

Frente a los últimos ataques, Volodímir Zelenski manifestó que conversó con el secretario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, a quien le informó sobre los más recientes ataques por parte del Kremlin y sus “necesidades de protección y de reforzar nuestra defensa aérea”.

Esto se da luego de que el pasado jueves Rusia rechazara las propuestas occidentales para poner fin a la guerra que este próximo 24 de febrero cumplirá 4 años.

"La situación se deteriora día a día para el régimen de Kiev", aseguró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien añadió que el "margen de maniobra para la toma de decisiones" de Ucrania se está "reduciendo".

"Ha llegado el momento de que Zelenski asuma su responsabilidad y tome la decisión adecuada", lanzó Peskov, aparentemente instando a Kiev a aceptar las duras demandas de Moscú.

