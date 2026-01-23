NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Viernes, 23 de enero de 2026
Narcotráfico

EE. UU. anunció sanción a uno de los mayores narcotraficantes del Caribe y golpea a toda su red

enero 23, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Departamento del Tesoro de Estados Unidos | Foto Canva
Departamento del Tesoro de Estados Unidos | Foto Canva
Las sanciones tienen como objetivo final “generar un cambio positivo en el comportamiento” de los implicados.

En un comunicado de prensa, la página oficial del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a cinco ciudadanos costarricenses y cinco entidades con sede en Costa Rica por tener negocios de narcotráfico y lavado de dinero.

o

Los sancionados son Luis Manuel Picado Grijalba, alias "Shock", y su hermano Jordie Kevin, alias "Noni", así como la esposa de "Shock", Estefanía McDonald, su madre, Anita Yorleny, y el principal ejecutor del grupo, Tonny Alexander Peña.

"Shock y Noni se consolidaron como dos de los traficantes de cocaína más prolíficos en Costa Rica gracias a su contacto directo con proveedores de cocaína en Colombia", informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

El informe recalcó que “Costa Rica” se ha convertido en “un punto clave de transbordo de cocaína a nivel mundial”.

De esta manera, afectando el tráfico de drogas en el país americano, que “se ha convertido en un punto de paso cada vez más importante para las organizaciones criminales que trafican cocaína a Estados Unidos”, explicaron.

El contrabando de drogas se centralizaba en el puerto marítimo de Moín en Limón, Costa Rica, donde el negocio funcionaba transportando “toneladas de cocaína desde Colombia, almacenar la droga en Costa Rica y, finalmente, enviarla a Estados Unidos y Europa”.

Operaciones de narcotráfico en Costa Rica

En consecuencia, la OFAC en colaboración con la DEA en Costa Rica investigaron y designaron en 2013 a el costarricense Gilbert Hernan de Los Ángeles Bell Fernandez, como narcotraficante debido a que desempeñó un papel importante en el centro de tránsito de narcóticos.

Posteriormente, a mediados del 2025 designó a los principales narcotraficantes Celso Manuel Gamboa (Gamboa) y Edwin Danney López Vega (López) el importante papel que desempeñaron en facilitar el movimiento de decenas de millones de dólares en cocaína a través de Costa Rica.

Ahora, las acciones se dirigieron para los asociados de alias “Shock”, y alias “Noni”, puesto que la esposa de "Shock" y su madre utilizaban esas empresas para lavar dinero.

En ese contexto, las empresas operadas por familiares de los narcotraficantes quedaron oficialmente suspendidas. “Como resultado de la medida” del 22 de enero “todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas deben reportarse a la OFAC”, explicaron.

o

Cabe recordar que la OFAC designó en los últimos años a los costarricenses Gilbert Hernán de Los Ángeles, Celso Manuel Gamboa y Edwin Danney López Vega como narcotraficantes asociados a esta red.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en una rueda de prensa que “toda la cadena de suministro del narcotráfico, desde los facilitadores de envíos hasta los blanqueadores de dinero” son “responsable de las adicciones y muertes en Estados Unidos”.

Finalmente, recalcaron que su objetivo no es “castigar, sino generar un cambio positivo en el comportamiento” de los implicados.

Temas relacionados:

Narcotráfico

Costa Rica

Colombia

Cocaína

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El hombre que lideró el rescate de María Corina Machado está dispuesto a liberar a presos políticos o sacar de Venezuela a miembros del régimen que quieran desertar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena": Roberto Deniz analiza presente de Saab en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué le depara al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Delcy Rodríguez y Álex Saab (EFE)
Delcy Rodríguez

"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena": Roberto Deniz analiza presente de Saab en Venezuela

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello / FOTO: EFE
Régimen venezolano

Las contradicciones de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez sobre la relación del régimen venezolano con Estados Unidos

Bryan Stern junto a María Corina Machado - Foto: Grey Bull Rescue
María Corina Machado

El hombre que lideró el rescate de María Corina Machado está dispuesto a liberar a presos políticos o sacar de Venezuela a miembros del régimen que quieran desertar

Donald Trump, presidente de EE. UU. / María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump confirma que habló nuevamente con María Corina Machado: "Tenemos una muy buena relación"

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

María Corina Machado anuncia que Venezuela será el "principal aliado" de EE. UU. con emotivo video de venezolanos por el mundo que celebran la captura de Maduro

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

“Esta acción tan limpia no se pudo haber ejecutado sin personal dentro del equipo de Maduro que estaba en coordinación con la CIA o la DEA”: coronel retirado del Ejército de EE.UU.

Nicolás Maduro en Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

Vestidos con ropa de reo trasladan a Nicolás Maduro y Cilia Flores a enfrentar su primer audiencia judicial este lunes

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

María Corina Machado anuncia que Venezuela será el "principal aliado" de EE. UU. con emotivo video de venezolanos por el mundo que celebran la captura de Maduro

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

“Esta acción tan limpia no se pudo haber ejecutado sin personal dentro del equipo de Maduro que estaba en coordinación con la CIA o la DEA”: coronel retirado del Ejército de EE.UU.

Nicolás Maduro en Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

Vestidos con ropa de reo trasladan a Nicolás Maduro y Cilia Flores a enfrentar su primer audiencia judicial este lunes

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

"María Corina Machado es fantástica; queremos una transición, pero la mayoría de la oposición está en el exilio y debemos pensar en las próximas semanas": Marco Rubio

Pedro Sánchez Suárez - Ministerio de Defensa de Colombia
Visita

Lo que se sabe de la visita del ministro de Defensa de Colombia a Estados Unidos, antes que el presidente Petro

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Exoficial de inteligencia naval de EE. UU. analiza anuncio que hizo Trump sobre el uso de moderna arma en operativo en el que fue capturado Maduro

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, y María Corina Machado - Fotos AFP/EFE
Gobierno de Donald Trump

"María Corina Machado es realmente una voz notable y valiente para muchos de los venezolanos": Casa Blanca tras encuentro de Donald Trump con la líder venezolana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre