EE. UU. anunció sanción a uno de los mayores narcotraficantes del Caribe y golpea a toda su red

En un comunicado de prensa, la página oficial del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a cinco ciudadanos costarricenses y cinco entidades con sede en Costa Rica por tener negocios de narcotráfico y lavado de dinero.

Los sancionados son Luis Manuel Picado Grijalba, alias "Shock", y su hermano Jordie Kevin, alias "Noni", así como la esposa de "Shock", Estefanía McDonald, su madre, Anita Yorleny, y el principal ejecutor del grupo, Tonny Alexander Peña.

"Shock y Noni se consolidaron como dos de los traficantes de cocaína más prolíficos en Costa Rica gracias a su contacto directo con proveedores de cocaína en Colombia", informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

El informe recalcó que “Costa Rica” se ha convertido en “un punto clave de transbordo de cocaína a nivel mundial”.

De esta manera, afectando el tráfico de drogas en el país americano, que “se ha convertido en un punto de paso cada vez más importante para las organizaciones criminales que trafican cocaína a Estados Unidos”, explicaron.

El contrabando de drogas se centralizaba en el puerto marítimo de Moín en Limón, Costa Rica, donde el negocio funcionaba transportando “toneladas de cocaína desde Colombia, almacenar la droga en Costa Rica y, finalmente, enviarla a Estados Unidos y Europa”.

Operaciones de narcotráfico en Costa Rica

En consecuencia, la OFAC en colaboración con la DEA en Costa Rica investigaron y designaron en 2013 a el costarricense Gilbert Hernan de Los Ángeles Bell Fernandez, como narcotraficante debido a que desempeñó un papel importante en el centro de tránsito de narcóticos.

Posteriormente, a mediados del 2025 designó a los principales narcotraficantes Celso Manuel Gamboa (Gamboa) y Edwin Danney López Vega (López) el importante papel que desempeñaron en facilitar el movimiento de decenas de millones de dólares en cocaína a través de Costa Rica.

Ahora, las acciones se dirigieron para los asociados de alias “Shock”, y alias “Noni”, puesto que la esposa de "Shock" y su madre utilizaban esas empresas para lavar dinero.

En ese contexto, las empresas operadas por familiares de los narcotraficantes quedaron oficialmente suspendidas. “Como resultado de la medida” del 22 de enero “todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas deben reportarse a la OFAC”, explicaron.

Cabe recordar que la OFAC designó en los últimos años a los costarricenses Gilbert Hernán de Los Ángeles, Celso Manuel Gamboa y Edwin Danney López Vega como narcotraficantes asociados a esta red.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en una rueda de prensa que “toda la cadena de suministro del narcotráfico, desde los facilitadores de envíos hasta los blanqueadores de dinero” son “responsable de las adicciones y muertes en Estados Unidos”.

Finalmente, recalcaron que su objetivo no es “castigar, sino generar un cambio positivo en el comportamiento” de los implicados.