"Delcy Rodríguez sabe que su futuro depende de contribuir con EE. UU.": Antonio De La Cruz analiza la comparecencia de Marco Rubio ante el Senado

Antonio De La Cruz, analista político y presidente de Inter American Trends, dio su punto de vista en el programa La Tarde de NTN24 sobre la comparecencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para informar sobre los pasos a seguir en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

“Vamos por buen camino... no creo que haga falta un segundo acto de fuerza, Delcy Rodríguez sabe que su futuro depende de contribuir con los Estados Unidos y creo que está trabajando para medirse en una elección”, acotó.

Por su parte, sobre este mismo punto, Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea, mencionó en La Tarde: “Yo tampoco creo que hará falta un segundo acto de fuerza, me parece que nadie se va a arriesgar, ni siquiera Diosdado Cabello, nadie va a retar a la administración Trump, por ahora, la estrategia de los hermanos Rodríguez es recuperarse electoralmente”.

Durante su intervención en el Senado, Rubio explicó las preocupaciones iniciales tras la remoción del dictador Nicolás Maduro.

"Queremos alcanzar una fase de transición donde nosotros quedemos con una Venezuela próspera, estable y donde todos sean representados con elecciones libres y justas... Podemos tener elecciones, pero si la oposición es desmantelada y vetada, no serían elecciones justas en Venezuela", indicó el jefe de la diplomacia estadounidense.

La relación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa un punto de máxima tensión histórica tras una serie de eventos militares y políticos sin precedentes ocurridos a inicios del año en curso.

El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses lanzaron la "Operación Determinación Absoluta", incursión militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Tras la captura de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura venezolana ordenó a Delcy Rodríguez asumir como jefe encargada del régimen por un periodo inicial de 90 días.