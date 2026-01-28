NTN24
Miércoles, 28 de enero de 2026
Senado de Estados Unidos

"Delcy Rodríguez sabe que su futuro depende de contribuir con EE. UU.": Antonio De La Cruz analiza la comparecencia de Marco Rubio ante el Senado

enero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, compareció este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para informar sobre los pasos a seguir en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

Antonio De La Cruz, analista político y presidente de Inter American Trends, dio su punto de vista en el programa La Tarde de NTN24 sobre la comparecencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para informar sobre los pasos a seguir en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

o

“Vamos por buen camino... no creo que haga falta un segundo acto de fuerza, Delcy Rodríguez sabe que su futuro depende de contribuir con los Estados Unidos y creo que está trabajando para medirse en una elección”, acotó.

Por su parte, sobre este mismo punto, Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea, mencionó en La Tarde: “Yo tampoco creo que hará falta un segundo acto de fuerza, me parece que nadie se va a arriesgar, ni siquiera Diosdado Cabello, nadie va a retar a la administración Trump, por ahora, la estrategia de los hermanos Rodríguez es recuperarse electoralmente”.

Durante su intervención en el Senado, Rubio explicó las preocupaciones iniciales tras la remoción del dictador Nicolás Maduro.

o

"Queremos alcanzar una fase de transición donde nosotros quedemos con una Venezuela próspera, estable y donde todos sean representados con elecciones libres y justas... Podemos tener elecciones, pero si la oposición es desmantelada y vetada, no serían elecciones justas en Venezuela", indicó el jefe de la diplomacia estadounidense.

La relación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa un punto de máxima tensión histórica tras una serie de eventos militares y políticos sin precedentes ocurridos a inicios del año en curso.

o

El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses lanzaron la "Operación Determinación Absoluta", incursión militar que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Tras la captura de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura venezolana ordenó a Delcy Rodríguez asumir como jefe encargada del régimen por un periodo inicial de 90 días.

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

"Queremos alcanzar una fase de transición donde quedemos con una Venezuela próspera, estable y donde todos sean representados con elecciones libres y justas": Marco Rubio ante el Senado de EE.UU.

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

Delcy Rodríguez y estudiantes venezolanos - Captura de video
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez fue encarada por estudiantes de la UCV que le exigieron la liberación de todos los presos políticos

Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Delcy Rodríguez es parte de una estructura criminal y los centros de tortura han estado bajo su supervisión": María Corina Machado en rueda de prensa desde Washington

Camilo Pierre Castro, ciudadano francés y exprisionero político en Venezuela. (EFE)
Presos políticos

"Es un campo de concentración, no es una prisión donde se tengan derechos": Camilo Castro, ciudadano francés y exprisionero político en Venezuela, en entrevista para NTN24

Hijo de Juan Pablo Guanipa, preso político venezolano, pide la liberación de su padre - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

"Tenemos mucha esperanza de que se logre la liberación de mi papá, pero el drama que vivimos es saber cuándo": hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Eclipse solar anular | Foto Canva
Luna

La NASA explicó la razón de la cuasi-luna que ha venido acompañando al planeta Tierra durante décadas

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Delcy Rodríguez es parte de una estructura criminal y los centros de tortura han estado bajo su supervisión": María Corina Machado en rueda de prensa desde Washington

Camilo Pierre Castro, ciudadano francés y exprisionero político en Venezuela. (EFE)
Presos políticos

"Es un campo de concentración, no es una prisión donde se tengan derechos": Camilo Castro, ciudadano francés y exprisionero político en Venezuela, en entrevista para NTN24

Hijo de Juan Pablo Guanipa, preso político venezolano, pide la liberación de su padre - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

"Tenemos mucha esperanza de que se logre la liberación de mi papá, pero el drama que vivimos es saber cuándo": hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Javier Milei, presidente de Argentina. (EFE y Canva)
Argentina

Milei promulgó ley con la que busca que los argentinos ingresen al sistema bancario los "dólares debajo del colchón"

Policía de Ecuador | Foto: AFP
Violencia en Ecuador

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Desplazados (Foto de referencia: World Vision)
Migrantes

Colombia registra 99.500 migrantes en tránsito y 84.000 desplazados forzados en 2025

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre