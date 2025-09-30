NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Sismos

Fuerte sismo de magnitud 6,9 sacudió a Filipinas

septiembre 30, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Sismo (Canva)
El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape.

Un sismo de magnitud 6,9 sacudió este martes las costas del centro de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al este-sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que "no hay amenaza de tsunami".

Filipinas se encuentra en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que rodea la cuenca del Pacífico, desde el sudeste asiático hasta el sur de Chile, pasando por Japón, Alaska y América Central.

