NTN24
Sábado, 21 de febrero de 2026
Sábado, 21 de febrero de 2026
Corrupción en Venezuela

“Todavía los cambios no se pueden observar, se arrestó a Maduro, pero el régimen sigue en el poder”: experta sobre los niveles de corrupción en Venezuela

febrero 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Según el índice divulgado por Transparencia Internacional la corrupción en América Latina no disminuye y en Venezuela todavía no se refleja algún cambio.

América Latina no muestra avances en la lucha contra la corrupción, eso es lo que revela el índice de percepción de la corrupción 2025 divulgado por Transparencia Internacional. Según los resultados, desde 2012, 12 de los 33 países han empeorado significativamente, lo que deriva en una década de esfuerzos estancados.

De acuerdo con la organización, en muchos casos, años de gobierno en acción han erosionado la democracia, le han dado entrada al crimen organizado y han dañado directamente a los ciudadanos al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad.

o

Luciana Torchiaro, consejera regional para las américas de Transparencia Internacional, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre esta tendencia en América Latina y el panorama que hay en Venezuela en este aspecto tras la caída de Nicolás Maduro.

Lamentablemente este año los datos nos muestra una región que no avanza en la lucha contra la corrupción, está totalmente estancada y vemos, incluso, una tendencia a la baja, el panorama es bastante sombrío”, aseveró.

Sobre los niveles de corrupción en Venezuela dijo: “Todavía los cambios no se pueden observar, se arrestó a Maduro, la punta del Iceberg, un gran corrupto, pero el régimen sigue en el poder, entonces estamos mirando la situación con esperanza y con cautela. Pedimos a los venezolanos que se les permita exigir remisión de cuentas, vivir en un país transparente y poder elegir de manera legítima a sus representantes”.

"Todavía los cambios no se pueden observar, se arrestó a Maduro, pero el régimen sigue en el poder": experta sobre los niveles de corrupción en Venezuela

Foto: @nayibbukele
El Salvador

El Salvador decomisó más de 6 toneladas de cocaína en el Pacífico y detuvo a 10 hombres en una embarcación con bandera de Tanzania

Miles de evacuados por las lluvias en España y Portugal - Foto AFP
España

Miles de evacuados por las lluvias en España y Portugal: el mal tiempo obligaría a cambiar los centros de votación

USS Abraham Lincoln | Foto U.S. Navy
Portaviones

Poderoso portaviones USS Abraham Lincoln llega a Medio Oriente y EE. UU. refuerza su presencia militar en medio de tensiones con Irán

