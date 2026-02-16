Agencia Europea de Seguridad Aérea retira alerta para no volar a Venezuela lanzada tras la operación que derivó en la captura de Maduro
La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) retiró este lunes la alerta para no volar a Venezuela, la cual fue lanzada tras la operación que derivó en la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
Luego de la operación de Estados Unidos en Caracas, la EASA indicó que era de alto riesgo volar sobre el espacio aéreo venezolano y principalmente en el Aeropuerto de Maiquetía
“El 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo ataques militares contra activos terrestres en Venezuela. La presencia y el posible uso de una amplia gama de armas y sistemas de defensa aérea, combinados con respuestas estatales impredecibles y la posible activación de sistemas SAM, crean un alto riesgo para los vuelos civiles que operan a todas las altitudes y niveles de vuelo”, indicó para ese entonces la agencia.
No obstante, este lunes, la agencia decidió retirar dicha alerta, lo que permite a los operadores aéreos europeos volver a volar en el espacio aéreo venezolano.
La medida, emitida el mismo 3 de enero, aparece en su página web como “retirada” este lunes, lo que evidencia la eliminación de la alerta.
Así las cosas, las dos aerolíneas europeas que conectaban las zonas trasatlánticas volverán a operar en territorio venezolano. Este es el caso de las empresas Air Europa y Plus Ultra.
Cabe resaltar que Air Europa regresará a Venezuela este martes, mientras Plus Ultra lo hará a partir del próximo 3 de marzo.
Entretanto, Iberia tiene previsto reanudar sus operaciones hacia el país sudamericano en abril.