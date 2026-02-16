NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Agencia Europea de Seguridad Aérea retira alerta para no volar a Venezuela lanzada tras la operación que derivó en la captura de Maduro

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Aeropuerto Internacional de Maiquetía - Foto: EFE
La medida, emitida el mismo 3 de enero, aparece en su página web como “retirada” este lunes.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) retiró este lunes la alerta para no volar a Venezuela, la cual fue lanzada tras la operación que derivó en la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Luego de la operación de Estados Unidos en Caracas, la EASA indicó que era de alto riesgo volar sobre el espacio aéreo venezolano y principalmente en el Aeropuerto de Maiquetía

“El 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo ataques militares contra activos terrestres en Venezuela. La presencia y el posible uso de una amplia gama de armas y sistemas de defensa aérea, combinados con respuestas estatales impredecibles y la posible activación de sistemas SAM, crean un alto riesgo para los vuelos civiles que operan a todas las altitudes y niveles de vuelo”, indicó para ese entonces la agencia.

No obstante, este lunes, la agencia decidió retirar dicha alerta, lo que permite a los operadores aéreos europeos volver a volar en el espacio aéreo venezolano.

La medida, emitida el mismo 3 de enero, aparece en su página web como “retirada” este lunes, lo que evidencia la eliminación de la alerta.

Así las cosas, las dos aerolíneas europeas que conectaban las zonas trasatlánticas volverán a operar en territorio venezolano. Este es el caso de las empresas Air Europa y Plus Ultra.

Cabe resaltar que Air Europa regresará a Venezuela este martes, mientras Plus Ultra lo hará a partir del próximo 3 de marzo.

Entretanto, Iberia tiene previsto reanudar sus operaciones hacia el país sudamericano en abril.

