Domingo, 22 de febrero de 2026
Cártel Jalisco Nueva Generación

Autos incinerados, tiroteos y miedo en las calles de Jalisco: el balance del caos que ha provocado la muerte de 'El Mencho’, jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación

febrero 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia Reuters
Un bombero extingue un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco-Foto: AFP
Un bombero extingue un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco-Foto: AFP
Un operativo de fuerzas federales en Jalisco en contra del temido criminal ha desatado una serie de bloqueos que incluyen el incendio de vehículos.

Reportes y videos en redes sociales muestran un escenario de incertidumbre en varios estados de México luego del operativo militar en Jalisco que dio con la muerte del peligroso narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’.

Imágenes que circulan en redes muestran una serie de bloqueos en los que se han quemado vehículos en algunos lugares de México como respuesta al operativo de las autoridades.

En otros videos se puede observa a personas huyendo de las zonas afectadas y enviando mensajes de abstención para circular en ciertos lugares en los que se ve humo.

Oseguera, quien fue un exoficial de la policía, era buscado por las autoridades por ser el líder en las sombras del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), empresa criminal que en poco tiempo se extendió en el continente y que tiene como rival a antiguos aliados del Cártel de Sinaloa.

o

Pablo Lemus Navarro, actual gobernador de Jalisco informó que continúan en Código Rojo, y recomendó a la ciudadanía evitar salir de los hogares.

“Los enfrentamientos están sucediendo en varias entidades federativas; en unos momentos la Federación dará información oficial sobre los acontecimientos”, mencionó en X.

“Les recomendamos no circular por carreteras, los sucesos violentos se han extendido a cuando menos cinco entidades federativas. Continuamos en plena coordinación con la Federación”, añadió en otro trino.

Por su parte, el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, comunicó en redes sociales que también ha recibido informes de bloqueos en carreteras en su jurisdicción debido al operativo militar que ocurrió en Jalisco.

Asimismo, la embajada de México en Estados Unidos, instó a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse en sus lugares de residencia en partes de Jalisco, incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara, así como en áreas de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

o

“Mantenga a sus familiares y amigos informados de su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales”, explicaron.

Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Venezuela

"Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"Lo que debemos hacer es no doblegarnos": presidente europeo asegura que Estados Unidos "atacará" en los próximos meses y llama al fortalecimiento

Vigilia por presos políticos en Venezuela / Evelys Cano, madre de preso político de Venezuela - Fotos: EFE / NTN24
Presos políticos

"Todas las madres nos vamos a encadenar; siento que estoy encadenada con mi hijo": Evelys Cano, madre de preso político, quien pernocta con cadenas frente a Zona 7 en Venezuela

Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Billetes colombianos / Foto EFE
Salario mínimo Colombia

Consejo de Estado suspende provisionalmente el decreto del salario mínimo emitido por Gustavo Petro en Colombia

Venezuela

"Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"Lo que debemos hacer es no doblegarnos": presidente europeo asegura que Estados Unidos "atacará" en los próximos meses y llama al fortalecimiento

Vigilia por presos políticos en Venezuela / Evelys Cano, madre de preso político de Venezuela - Fotos: EFE / NTN24
Presos políticos

"Todas las madres nos vamos a encadenar; siento que estoy encadenada con mi hijo": Evelys Cano, madre de preso político, quien pernocta con cadenas frente a Zona 7 en Venezuela

Delcy Rodríguez, encargada del régimen venezolano / FOTO: EFE
Venezuela

“No se puede hablar de reconciliación teniendo más de 850 presos políticos”: Exdiputado venezolano sobre el llamado al diálogo de Delcy Rodríguez

Accidente aéreo en Colombia - Foto: EFE
Accidente aéreo

"Ellos trataron con neblina": testigo del trágico accidente de la avioneta de Satena en el que fallecieron 15 personas en Colombia

Clan del Golfo y Gobierno de Colombia reanudan diálogos - AFP
Mesa de diálogo

Gobierno de Colombia anunció que está reanudando conversaciones de paz con el Clan del Golfo después de que el grupo criminal anunciara la suspensión por la reunión entre Petro y Trump

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre