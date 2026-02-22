Autos incinerados, tiroteos y miedo en las calles de Jalisco: el balance del caos que ha provocado la muerte de 'El Mencho’, jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación

Reportes y videos en redes sociales muestran un escenario de incertidumbre en varios estados de México luego del operativo militar en Jalisco que dio con la muerte del peligroso narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’.

Imágenes que circulan en redes muestran una serie de bloqueos en los que se han quemado vehículos en algunos lugares de México como respuesta al operativo de las autoridades.

En otros videos se puede observa a personas huyendo de las zonas afectadas y enviando mensajes de abstención para circular en ciertos lugares en los que se ve humo.

Oseguera, quien fue un exoficial de la policía, era buscado por las autoridades por ser el líder en las sombras del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), empresa criminal que en poco tiempo se extendió en el continente y que tiene como rival a antiguos aliados del Cártel de Sinaloa.

VEA TAMBIÉN Caos en México luego de que el ejército abatiera a ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación o

Pablo Lemus Navarro, actual gobernador de Jalisco informó que continúan en Código Rojo, y recomendó a la ciudadanía evitar salir de los hogares.

“Los enfrentamientos están sucediendo en varias entidades federativas; en unos momentos la Federación dará información oficial sobre los acontecimientos”, mencionó en X.

“Les recomendamos no circular por carreteras, los sucesos violentos se han extendido a cuando menos cinco entidades federativas. Continuamos en plena coordinación con la Federación”, añadió en otro trino.

Por su parte, el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, comunicó en redes sociales que también ha recibido informes de bloqueos en carreteras en su jurisdicción debido al operativo militar que ocurrió en Jalisco.

Asimismo, la embajada de México en Estados Unidos, instó a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse en sus lugares de residencia en partes de Jalisco, incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara, así como en áreas de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

VEA TAMBIÉN México está en alerta que colombianos miembros del narcotráfico aprovechen el mundial para entrar al país o