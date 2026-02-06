Estados Unidos reitera llamado a sus ciudadanos para que abandonen Irán "ahora" ante el riesgo de ser "interrogados y detenidos"
La Embajada virtual de Estados Unidos en Irán reiteró su llamado a todos sus ciudadanos estadounidenses para que abandonen el país “inmediatamente” o adopten un plan de salida que no dependa de la ayuda estadounidense.
A través de un comunicado, la embajada indicó a sus ciudadanos que, si no pueden salir, "busquen un lugar seguro dentro de su residencia u otro edificio" y tengan "provisiones de comida, agua, medicamentos y otros artículos esenciales".
"Se intensifican las medidas de seguridad, se cierran carreteras, se interrumpe el transporte público y se bloquea el internet. El gobierno de Irán continúa restringiendo el acceso a las redes móviles, fijas y de internet nacional. Las aerolíneas siguen limitando o cancelando vuelos hacia y desde Irán", indican.
"Deben esperar cortes continuos de internet, planificar medios de comunicación alternativos y, si es seguro hacerlo, considerar salir de Irán por tierra hacia Armenia o Turquía", insistieron.
"Los ciudadanos estadounidenses corren un riesgo significativo de ser interrogados, arrestados y detenidos en Irán. Mostrar un pasaporte estadounidense o demostrar vínculos con Estados Unidos puede ser motivo suficiente para que las autoridades iraníes detengan a alguien”, puntualizaron.
Indicaciones:
• Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense.
• Si no puede salir, busque un lugar seguro dentro de su residencia o en otro edificio seguro. Lleve provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales.
• Evite las manifestaciones, mantenga un perfil bajo y esté atento a su entorno.
• Esté atento a las noticias de última hora en los medios locales. Prepárese para ajustar sus planes.
• Mantenga su teléfono cargado y manténgase comunicado con familiares y amigos para informarles de su estado.
• Inscríbase en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir las últimas actualizaciones sobre seguridad en Irán.