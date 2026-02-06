Estados Unidos reitera llamado a sus ciudadanos para que abandonen Irán "ahora" ante el riesgo de ser "interrogados y detenidos"

La Embajada virtual de Estados Unidos en Irán reiteró su llamado a todos sus ciudadanos estadounidenses para que abandonen el país “inmediatamente” o adopten un plan de salida que no dependa de la ayuda estadounidense.

A través de un comunicado, la embajada indicó a sus ciudadanos que, si no pueden salir, "busquen un lugar seguro dentro de su residencia u otro edificio" y tengan "provisiones de comida, agua, medicamentos y otros artículos esenciales".

"Se intensifican las medidas de seguridad, se cierran carreteras, se interrumpe el transporte público y se bloquea el internet. El gobierno de Irán continúa restringiendo el acceso a las redes móviles, fijas y de internet nacional. Las aerolíneas siguen limitando o cancelando vuelos hacia y desde Irán", indican.

"Deben esperar cortes continuos de internet, planificar medios de comunicación alternativos y, si es seguro hacerlo, considerar salir de Irán por tierra hacia Armenia o Turquía", insistieron.

"Los ciudadanos estadounidenses corren un riesgo significativo de ser interrogados, arrestados y detenidos en Irán. Mostrar un pasaporte estadounidense o demostrar vínculos con Estados Unidos puede ser motivo suficiente para que las autoridades iraníes detengan a alguien”, puntualizaron.

Indicaciones:

• Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense.

• Si no puede salir, busque un lugar seguro dentro de su residencia o en otro edificio seguro. Lleve provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales.

• Evite las manifestaciones, mantenga un perfil bajo y esté atento a su entorno.

• Esté atento a las noticias de última hora en los medios locales. Prepárese para ajustar sus planes.

• Mantenga su teléfono cargado y manténgase comunicado con familiares y amigos para informarles de su estado.

• Inscríbase en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir las últimas actualizaciones sobre seguridad en Irán.