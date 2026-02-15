NTN24
Domingo, 15 de febrero de 2026
Marco Rubio

"Venezuela tiene una oportunidad de un nuevo futuro que no existía hace seis semanas": secretario Marco Rubio

febrero 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que Maduro "era un narcoterrorista" al que se le hicieron "un montón de ofertas y él las rechazó".

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este domingo que "Venezuela está mucho mejor hoy que hace seis semanas" en Bratislava durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico.

Rubio hizo referencia al operativo militar que realizaron las fuerzas de Estados Unidos el 3 de enero en Caracas y que resultó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, acusados por Washington de varios cargos, incluidos algunos por narcotráfico.

"A muchos países no les gustó lo que hicimos en Venezuela. Y eso está bien. Era por el interés nacional. Estoy seguro de que algún día alguien aquí hará algo que no nos gustará y le diremos: 'Oye, no nos ha gustado lo que has hecho' ¿Y qué?", expresó Rubio en primer lugar.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos resaltó el hecho de que, aún con ciertos desacuerdos que puede haber entre los países, estos no tienen por qué cortar sus relaciones bilaterales.

"Eso no significa que no vayamos a ser amigos, que no vayamos a ser socios, que no podamos cooperar unos con otros. Los países expresan su opinión constantemente. Tenemos aliados muy cercanos a los que no les gustó lo que hicimos al respecto. Pero puedo decirles que fue un éxito", agregó Rubio.

El alto funcionario destacó la misión que llevaron acabo las fuerzas de su país y valoró, de la misma manera, la situación actual de Venezuela, respecto a lo que era el país antes de la captura de Maduro.

"Estamos orgullosos de lo que hicimos porque era necesario. Ese tipo era un narcoterrorista, le hicimos un montón de ofertas y él las rechazó. Miren lo que está pasando en Venezuela en las seis semanas desde que se fue. Ahora queda un largo camino por recorrer", expresó Rubio.

Rubio, cabe resaltar, anunció días después de la captura de Maduro un "triple proceso" que será aplicado en Venezuela y el presidente Donald Trump aseguró que su Gobierno iba a "administrar" el país sudamericano y a tomar control del petróleo.

"Todavía queda mucho trabajo por hacer. Pero puedo decirles que Venezuela está mucho mejor hoy que hace seis semanas. Estamos muy orgullosos de ese proyecto", expresó Rubio en la misma conferencia de prensa del domingo.

"Sé que algunos no estarán de acuerdo y no les gustó, pero independientemente de eso, creo que ahora todos pueden estar de acuerdo en que Venezuela tiene una oportunidad de un nuevo futuro que no existía hace seis semanas", concluyó Rubio", concluyó.

