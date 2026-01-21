NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
Donald Trump

Fuerzas militares estadounidenses usaron extraña arma en el operativo para capturar a Maduro: "tenemos armas de las que nadie sabe"

enero 21, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Las declaraciones del presidente estadounidense se conocieron en medio de una entrevista con News Nation.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó en entrevista con la cadena News Nation emitida el martes que las fuerzas militares estadounidenses usaron una extraña arma sónica en el operativo militar del 3 de enero en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La información sobre el uso de dicho armamento había circulado luego de la intervención en territorio venezolano, por lo que, durante la entrevista, la periodista le consultó acerca de si los estadounidenses deberían preocuparse por las especificaciones de ese tipo de equipos militares.

"Hubo un arma sónica que se utilizó para acabar con muchos de los guardaespaldas cubanos que se estaban allí para defender a Maduro. Mucha gente vio los detalles sobre esta arma y se preocupó", contextualizó la periodista.

"¿Es algo de que los estadounidenses deberían temer, o algo contra lo que Estados Unidos está combatiendo?", cuestionó a Trump.

Aunque el mandatario republicano se mostró inseguro de querer hablar al respecto en la primera parte de su respuesta, confirmó después el uso del arma sónica y agregó además que ningún otro país contaba con herramientas como esa.

"Sí, es algo que no quiero... Nadie más lo tiene. Tenemos armas de las que nadie sabe. Y digo que probablemente sea mejor no hablar de ello, pero tenemos algunas armas increíbles", respondió Trump.

El presidente del país norteamericano aprovechó el espacio para resaltar, una vez más, la misión que realizaron sus tropas en la nación sudamericana durante la madrugada.

"Ese fue un ataque increíble. No olvides que esa casa estaba en el interior de una fortaleza, en una base militar", subrayó Trump.

Maduro, cabe resaltar, fue trasladado desde Caracas junto a su esposa hasta Nueva York, donde se declaró "no culpable" en una primera audiencia que precedió a la que tendrá lugar el próximo 17 de marzo.

El dictador enfrente cargos de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

El Gobierno Trump anunció luego del operativo que "administraría" Venezuela, con Delcy Rodríguez a cargo del régimen tras la caída de Maduro.

Estados Unidos ha estado vigilando de cerca las decisiones de Rodríguez y le ha instado a liberar a los presos políticos, además de dejar claro que la Administración Trump buscaría tener control del petróleo del país sudamericano.

