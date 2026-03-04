NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Portugal

Gobierno de Portugal otorgó una "autorización condicional" a Estados Unidos para utilizar una de sus bases aéreas

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Base Aérea de Lajes en Praia da Vitoria, Isla Terceira, Azores, Portugal - Foto: EFE
Según detalló el ministro de Asuntos Exteriores portugués, Paulo Rangel, el uso de la base está estrictamente limitado por tres criterios fundamentales.

En el marco de las operaciones militares de EE. UU. contra Irán, el Gobierno de Portugal otorgó una "autorización condicional" a Estados Unidos para utilizar la Base Aérea de Lajes, ubicada en el archipiélago de las Azores.

Entre ellos: misiones defensivas que solo pueden utilizarse para acciones de represalia ante ataques previos; necesidad y proporcionalidad, acción que debe cumplir con bajo el derecho internacional; y objetivos militares, lo que supone al uso de la infraestructura que solo se permite para operaciones dirigidas.

Hasta inicios de marzo del año en curso, existía un régimen de "autorización tácita", no obstante, ante el inicio de hostilidades, Portugal activó la necesidad de una autorización formal y específica basada en el acuerdo de defensa bilateral.

Al respecto, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, defendió la medida, subrayando la "relación atlántica" estrecha con EE. UU. y el estatus de Portugal como miembro de la OTAN.

A pesar de permitir el uso de la base, la administración lusa ha aclarado que no apoya políticamente una ofensiva general contra Irán y sigue abogando por soluciones diplomáticas.

El pasado sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta que impactó en más de 2.000 objetivos en Irán, incluyendo instalaciones militares, gubernamentales y nucleares clave.

En medio de los bombardeos murió el líder supremo de Irán Alí Jamenei, lo que ha generado un proceso de sucesión.

Desde Irán se dice que Mojtaba Khamenei, el hijo del ayatolá dado de baja, podría ser el nuevo líder supremo.

La tensión en Medio Oriente no cesa, pues Teherán ha respondido con lanzamientos de misiles hacia Israel, específicamente Tel Aviv, y ataques contra aliados de EE. UU. en la región, impactando infraestructuras en países como Bahréin, Catar y Arabia Saudita.

