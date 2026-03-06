NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Relaciones diplomáticas

¿Qué gana EE. UU. y el régimen venezolano con la acreditación de diplomáticos? Brian Naranjo analiza nueva fase en las relaciones

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Brian Naranjo, exjefe de la sección política de la Embajada de Estados Unidos en Caracas quien fue expulsado por el dictador Nicolás Maduro de Venezuela en 2018, analizó los lazos diplomáticos de Washington con el régimen.

En el programa El Informativo de NTN24, Brian Naranjo, exdiplomático de Estados Unidos en Venezuela, que en 2018 fue expulsado por el dictador Nicolás Maduro, analizó qué significa que se restablezca la relación entre Venezuela y Estados Unidos, especialmente en un contexto donde persisten dudas sobre los presos políticos y la ley de amnistía.

o

Estados Unidos ha “quitado la piedra clave del arco del régimen, es muy frágil, le estamos disparando a que la señora María Corina Machado regrese al país, no sabemos eso como vaya a desarrollarse”.

Frente al restablecimiento de relaciones de los países, el experto asegura que se da “en materia de intereses estratégicos”.

La relación de Estados Unidos y Venezuela es neocolonial, para extraer bienes y riquezas del país, para tener control sobre Delcy. Hemos visto por ejemplo ese va y viene entre el Departamento de Justicia y Reuters, sobre si hay una investigación, si van a acusarla. (..) Esa relación es la amenaza que mantiene el control”, consideró.

Mencionó que la embajada americana va a estar allí para pasar mensajes. “Esos mensajes van a venir directamente de Washington”, por lo tanto “básicamente los Estados Unidos está dirigiendo por pedazos qué es lo que tiene que hacer Venezuela”, explicó.

Naranjo también hizo énfasis en los aspectos que el régimen recibe como beneficio sobre estas relaciones, revelando que para ellos representan ventajas estratégicas, puesto que, si “hay una embajada en Caracas, eso disminuye la probabilidad de que los Estados Unidos vaya a atacar otra vez”.

Asimismo, mencionó que la acreditación de diplomáticos facilitaría la llegada de otros funcionarios. “Sirve para recibir todos los altos funcionarios estadounidenses que siguen participando, el director de la CIA, el jefe de Comando del Sur, ahora el secretario de Interior, entonces el gobierno sí necesita esos servicios de conserje”.

Naranjo también advirtió que comprender el escenario político venezolano es complejo y que los instrumentos jurídicos planteados hasta ahora presentan limitaciones. “Venezuela es un país muy difícil para comprender”.

Sobre la ley de amnistía, expresó críticas al considerar que contiene vacíos y exclusiones relevantes dentro del panorama político.

o

La Ley de Amnistía no fue la perfección, tiene muchas agujas, hay muchos vacíos en esta ley, excluyen a Leopoldo López y a María Corina Machado a sí misma, porque excluyen gente que ha promovido intervención extranjera a Venezuela”, aseguró.

Finalmente, el exdiplomático cuestionó la atención que Washington ha prestado recientemente al tema de los presos políticos en el país. “No sé qué tipo de Gabinete de Justicia le estén informando al presidente, en las últimas dos semanas no he visto a mi gobierno prestar mucha atención a la cuestión de presos políticos”.

