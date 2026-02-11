Amistosos rumbo al Mundial 2026: selección sudamericana confirmó partidos con Marruecos y Países Bajos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más está más cerca y desde ya se comienzan a conocer la serie de partidos amistosos que las selecciones clasificadas jugarán previo a la cita orbital.

Recientemente, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó que el combinado nacional disputará dos partidos amistosos, uno contra Marruecos y otro Países Bajos.

La selección sudamericana, que se clasificó de segunda en la eliminatoria organizada por la Conmebol, compartirá el Grupo E con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Ecuador enfrentará en un amistoso a los Leones del Atlas africanos en el Estadio Metropolitano de Madrid (España), el 27 de marzo. Mientras que a la Naranja Mecánica cuatro días después en el PSV Stadion de Eindhoven (Países Bajos).

"Estos encuentros permitirán seguir fortaleciendo el trabajo colectivo, sumar minutos de competencia de alto nivel y evaluar al equipo frente a selecciones con estilos y exigencias distintas", dijo la FEF en un comunicado.

Aunque son partidos amistosos, ambos encuentros representan un gran reto para Ecuador, pues Países Bajos y Marruecos se ubican respectivamente en el séptimo y octavo puesto en el más reciente ranking mundial de la FIFA.

En el caso de Marruecos, será la primera vez que Ecuador se enfrente a dicha selección que en el Mundial hará parte del Grupo C junto a Brasil, Haití y Escocia.

Por su parte, se medirá por cuarta ocasión a Países Bajos, cabeza de serie del Grupo F, que completan Japón, Túnez y otra selección que salga del repechaje entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

En su camino al Mundial, el seleccionado ecuatoriano se ha enfrentado a Estados Unidos (1-1), México (1-1), Canadá (0-0) y Nueva Zelanda (victoria 2-0).