¿Qué significa que EE. UU. y Venezuela restablezcan relaciones diplomáticas?

En el programa La Tarde de NTN24, Alejandro Hernández, periodista director del diario digital La Gran Aldea, analizó las implicaciones del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.

De acuerdo con Hernández, el anuncio “favorece al régimen porque de alguna manera es seguir en trabajo en conjunto y seguir el plan que ha ideado Washington, que tiene tres fases: estabilización, reconstrucción y transición, que se está haciendo conjuntamente con Delcy Rodríguez”.

No obstante, el analista subrayó que el panorama político en Venezuela continúa marcado por un fuerte respaldo popular hacia la líder María Corina Machado, quien fue reconocida con el premio Nobel de Paz.

En ese sentido resaltó que, ante unas eventuales elecciones en el país, “Delcy Rodríguez y María Corina Machado, la ganaría María Corina por 40 puntos”, reiteró.

En esa línea, la cooperación del régimen de Venezuela con Estados Unidos es un claro ejemplo de que “el chavismo está tratando de comprar tiempo por todos lados”. Además, el régimen está haciendo su mayor esfuerzo por “el lavado de imagen a pasos agigantados”.

En contraste con “María Corina Machado”, que sigue representando la voluntad de la mayoría de los ciudadanos venezolanos, es por eso que su “rol es muy importante porque es la persona que los venezolanos escogieron para liderar este proceso”.

“La inmensa mayoría de venezolanos han dicho y han puesto su pellejo en juego para que estemos donde estamos hoy”, afirmó, en referencia al proceso de transición, donde se esperan futuras elecciones democráticas.

Por último, sobre “la extracción de Maduro”, la operación realizada por Estados Unidos “también es mérito del pueblo venezolano, el pueblo venezolano fue el que se decidió yendo a unas primarias, el que decidió poner la cara en una campaña electoral”, concluyó Hernández.