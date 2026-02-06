Funcionario de la administración Trump asegura que video que muestra a los Obama como monos fue un "error" de un empleado de la Casa Blanca

Este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó polémica al publicar un video que muestra a los Obama retratados como monos.

El video trata de conspiraciones sobre la derrota electoral de 2020 del republicano Trump y, al final, se muestra a los Obama con sus caras en cuerpos de monos durante aproximadamente un segundo.

Tras la publicación del clip, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que "esto proviene de un video meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León".

Sin embargo, la polémica generó que desde la Casa Blanca se tuvieran que pronunciar nuevamente, esta vez para señalar que el video fue publicado por "error" de un empleado.

"Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada", declaró un funcionario de la Casa Blanca a la AFP.

VEA TAMBIÉN "Preocupa la presencia de Rodríguez Zapatero en Venezuela porque lo que hizo fue ayudar a Maduro": analista sobre visita del expresidente del Gobierno de España al país o

El clip que el presidente Donald Trump publicó en Truth Social, que causó tanta indignación y que ya contaba con miles de me gusta, fue eliminado de la plataforma.

Una de las principales voces en rechazar el contenido del video fue el gobernador de California, Gavin Newsom, un potencial candidato presidencial demócrata en 2028 y crítico de Trump.

"Comportamiento repugnante del presidente. Todos los republicanos deben denunciarlo. Ya", publicó la oficina de prensa de Newsom en X.

Por su parte, Ben Rhodes, exasesor de seguridad nacional y confidente cercano de Barack Obama, también condenó las imágenes: "Que atormente a Trump y a sus seguidores racistas que los futuros estadounidenses acepten a los Obama como figuras queridas mientras lo estudian como una mancha en nuestra historia".