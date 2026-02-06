NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Viernes, 06 de febrero de 2026
Casa Blanca

Funcionario de la administración Trump asegura que video que muestra a los Obama como monos fue un "error" de un empleado de la Casa Blanca

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Barack Obama y Donald Trump | Foto: AFP
Barack Obama y Donald Trump | Foto: AFP
El clip que Trump publicó en Truth Social, que causó tanta indignación y que ya contaba con miles de me gusta, fue eliminado de la plataforma.

Este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó polémica al publicar un video que muestra a los Obama retratados como monos.

El video trata de conspiraciones sobre la derrota electoral de 2020 del republicano Trump y, al final, se muestra a los Obama con sus caras en cuerpos de monos durante aproximadamente un segundo.

Tras la publicación del clip, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que "esto proviene de un video meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León".

Sin embargo, la polémica generó que desde la Casa Blanca se tuvieran que pronunciar nuevamente, esta vez para señalar que el video fue publicado por "error" de un empleado.

"Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada", declaró un funcionario de la Casa Blanca a la AFP.

o

El clip que el presidente Donald Trump publicó en Truth Social, que causó tanta indignación y que ya contaba con miles de me gusta, fue eliminado de la plataforma.

Una de las principales voces en rechazar el contenido del video fue el gobernador de California, Gavin Newsom, un potencial candidato presidencial demócrata en 2028 y crítico de Trump.

"Comportamiento repugnante del presidente. Todos los republicanos deben denunciarlo. Ya", publicó la oficina de prensa de Newsom en X.

Por su parte, Ben Rhodes, exasesor de seguridad nacional y confidente cercano de Barack Obama, también condenó las imágenes: "Que atormente a Trump y a sus seguidores racistas que los futuros estadounidenses acepten a los Obama como figuras queridas mientras lo estudian como una mancha en nuestra historia".

Temas relacionados:

Casa Blanca

Donald Trump

Barack Obama

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicolásito, a tu padre no lo están torturando" | Madre de presa política que se desmayó implorando por su hija responde a carta del hijo del dictador Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Un conflicto entre países que comparten tantos intereses, es evidentemente algo que hay que evitar": Francisco Jiménez, exministro del gobierno de Ecuador sobre crisis diplomática con Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk

Musk afirma que SpaceX frenó el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Operaciones militares en Colombia - Captura de video
Fuerzas Militares

Tras reunión Petro-Trump, Fuerzas Militares de Colombia lanzaron "operación de alta precisión" contra el ELN y disidencias en la frontera con Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk

Musk afirma que SpaceX frenó el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia

Michael Schumacher, expiloto de automovilismo - Foto de referencia: EFE
Michael Schumacher

Reconocido medio británico asegura que Michael Schumacher ya no se encuentra postrado en una cama

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

J balvin y JLO - AFP
J Balvin

J Balvin volverá al Super Bowl, pero ahora como capitán en un partido previo a la final

Fuera de lugar - Foto de referencia Canva
Fútbol

Sistema semiautomático para el fuera de lugar con ayuda de la IA se está implementando por primera vez en este país latinoamericano

Elon Musk | Foto: AFP
Elon Musk

Tesla planea vender su robot humanoide Optimus al público antes de 2027

Jefes de las delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, en el Palacio Al Shati en Abu Dhabi - AFP
Estados Unidos

Concluye la primera sesión de negociaciones entre Ucrania, Rusia y EE. UU. en busca de poner fin a la guerra

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre