Musk afirma que SpaceX frenó el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia

El magnate y multimillonario Elon Musk anunció el domingo que su empresa SpaceX había tomado freno tras el uso “no autorizado” de Starlink por parte de Rusia.

VEA TAMBIÉN EE. UU. publica más de tres millones de archivos de Epstein y surge una polémica mención a Bill Gates y Elon Musk o

Esta situación se da después de que el ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhalio Fedorov, dijera el jueves que Ucrania está trabajando con SpaceX para impedir que Rusia guíe drones mediante el sistema de internet Starlink.

“Parece que las medidas que tomamos para detener el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia han funcionado. Háganos saber si es necesario hacer algo más”, escribió Elon Musk en la red social X.

A su vez, Fedorov expresó que “la tecnología occidental debe seguir ayudando al mundo democrático y protegiendo a los civiles, en lugar de ser utilizada para el terrorismo y la destrucción de ciudades específicas”.

Esto en contexto de que Kiev afirmara haber detectado drones de largo alcance utilizados en ataques rusos.

El acontecimiento se da en un contexto de diferencias, puesto que en el pasado Musk ha tenido desacuerdos con funcionarios ucranianos sobre sus opiniones acerca de la guerra con Rusia.

Por su parte, el ejército de Ucrania sigue dependiendo de decenas de miles de terminales Starlink para las comunicaciones en el campo de batalla y para manejar algunas misiones con drones.

Finalmente, la empresa Starlink ha ampliado la influencia de Musk, puesto que, en 2022, aseguró haber ejercido control sobre cómo y dónde se utilizaba Starlink por parte de las tropas ucranianas que combatían al ejército ruso.