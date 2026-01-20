NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
La líder democrática venezolana avanza con su agenda en Estados Unidos.

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela y Nobel de Paz 2025, continúa con su agenda en Estados Unidos tras reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Este martes 20 de enero, Machado sostuvo un encuentro con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, que calificó como positivo de cara a la transición a la democracia en Venezuela.

o

“Una conversación muy detallada sobre la situación del país, también de la región. Yo creo que el mundo entero valora y admira enormemente lo que hemos hecho los venezolanos en estos años de lucha contra una tiranía, obviamente agradeciendo lo que representa el Sistema Interamericano, que ha sido muy firme en la denuncia de los crímenes cometidos por régimen de Chávez y Maduro (...) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en Venezuela ocurren prácticas de terrorismo de estado”, señaló.

Por otro lado, la líder democrática venezolana abogó por la libertad de los presos políticos que el régimen chavista aún mantiene privados de la libertad.

o

“Lo primero que tiene que ocurrir, la prioridad en este momento, es la liberación de los presos políticos, pero la libertad real (...) Hay presos que han sido excarcelados, pero no son libres y tienen que liberarlos a todos, y también a aquellos compañeros que hoy están escondidos y perseguidos, que puedan libremente expresarse (...) Hay que desmontar la estructura represiva, clausurar definitivamente todos los centros de tortura”, comentó.

Respecto a la transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, así como al papel de la OEA en dicho proceso, Machado aseguró que el sistema interamericano dispone de diversos mecanismos que se ha activado.

“Este es un momento en el cual todos los países, absolutamente todos los que son Estados miembros de la OEA, deben escuchar a su gente porque yo sé que los pueblos de este hemisferio nos acompañan (...) Es el momento de actuar. Yo no tengo la ninguna duda de que Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición”, aseguró.

Este mismo martes, la líder venezolana volverá al Capitolio, esta vez a la Cámara de Representantes, para reunirse con legisladores estadounidenses de ambos partidos.

