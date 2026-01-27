NTN24
Martes, 27 de enero de 2026
Martes, 27 de enero de 2026
J Balvin

J Balvin volverá al Super Bowl, pero ahora como capitán en un partido previo a la final

enero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
J balvin y JLO - AFP
J balvin y JLO - AFP
"Estoy listo para liderar a mi equipo, traer la vibra y montar un espectáculo divertido que los fans recordarán", dijo el artista colombiano.

El cantante colombiano José Álvaro Osorio Balvin, conocido artísticamente como J Balvin, volverá al Super Bowl pero ahora como capitán en un partido de flag football previo a la final de la NFL.

Y es que un día antes de la final entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el 8 de febrero, se llevará a cabo dicho partido en el que participarán un grupo de figuras del deporte y entretenimiento.

o

Se trata de una modalidad sin contacto del fútbol americano en el que no está permitido el contacto entre jugadores. Pero para recuperar el balón, las defensas deben arrebatarle al atacante una de las dos tiras de tela sujetas a sus caderas.

En esta edición, J Balvin y el comediante estadounidense Druski capitanearán a los dos equipos, que contarán también con la estrella del flag football mexicano Diana Flores y los ex quarterbacks de la NFL Cam Newton y Michael Vick, según detalló este martes la liga.

"Ser parte de un enorme juego de bandera como este durante la semana del Super Bowl va a ser increíble", dijo J Balvin en el comunicado.

Y añadió: "Estoy listo para liderar a mi equipo, traer la vibra y montar un espectáculo divertido que los fans recordarán".

o

El artista paisa ya había participado del Super Bowl de 2020, cuando subió al escenario de Miami junto a Bad Bunny como invitados del show conjunto de Shakira y Jennifer López.

Los interesados en seguir el partido de flag football, que se celebrará en el centro de convenciones Moscone de San Francisco, podrán verlo mediante la plataforma de videos YouTube el 7 de enero a las 10 p.m. ET.

Los New England Patriots de Christian González y Andy Borregales, ambos jugadores de raíces colombianas y venezolanas, respectivamente, se medirán a los Seattle Seahawks en la edición 60 del Super Bowl el 8 de febrero, que tendrá como estrella del show del medio tiempo al puertorriqueño cantante Bad Bunny.

Temas relacionados:

J Balvin

Entretenimiento

Deportes

Super Bowl

Cantante colombiana

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Continuarán las protestas en Irán pese a la dura represión ejercida por la teocracia islamista?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No somos mancos, tenemos capacidad de actuar": Ricardo Hausmann sobre el rol de la mayoría de venezolanos sobre el futuro de su país tras la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La ONU debe participar en ese proceso transicional de Venezuela": Daniel del Valle, embajador designado del SICA ante la ONU, en la previa del Foro CAF 2026

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nasry Asfura jura como presidente de Honduras: expertos analizan su llegada y el impacto en relaciones del país con EE. UU., China y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un campo de concentración, no es una prisión donde se tengan derechos": Camilo Castro, ciudadano francés y exprisionero político en Venezuela, en entrevista para NTN24

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Entretenimiento

Ver más
Avengers: Doomsday - Foto EFE
Avengers: Doomsday

Con conteo regresivo, Marvel revela el retorno de uno de sus más queridos personajes en un conmovedor avance de su próxima película de Avengers

Premios BAFTA 2025 - Foto AFP
Premios

‘Una batalla tras otra’ y ‘Pecadores’ lideran las nominaciones de los BAFTA 2026: película sudamericana está postulada en dos categorías

Green Day | Foto: AFP
Super Bowl

Green Day fue anunciada como la banda encargada de la ceremonia de apertura del Super Bowl 2026 en medio de las críticas por el show de medio tiempo de Bad Bunny

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Germán Giuliani - Captura de video de AFP
Presos políticos en Venezuela

Se conoce video de un abogado argentino detenido por el régimen de Venezuela: "Temo por mi vida, temo que no salga de esta"

Vladimir Putin | Foto EFE
Unión Europea

La Unión Europea pone fecha a fin a las importaciones de gas ruso como consecuencia de la invasión a Ucrania

Foto Grey Bull Rescue
María Corina Machado

Sale a la luz video del operativo de rescate de María Corina Machado para que llegara a Noruega a recibir el Premio Nobel de Paz 2025

Mariana González, hija de Edmundo González y esposa de Rafael Tudares, preso político venezolano - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"Pude verificar que está con vida": hija de Edmundo González pudo ver a su esposo Rafael Tudares por primera vez tras más de un año preso por el régimen

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: AFP
designación

Gobierno de EE. UU. declara como organizaciones terroristas extranjeras a las facciones de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania

Nicolás Maduro y Donald Trump - Fotos: AFP
Cae Maduro en Venezuela

La Casa Blanca publicó con música y gestos de Trump antiguo video en el que Maduro dijo "vengan por mí, aquí lo espero en Miraflores, no se tarde en llegar, cobardes"

El delantero portugués Cristiano Ronaldo. (EFE)
Cristiano Ronaldo

"Los deportistas que cambian el juego detienen el tiempo": así fue la colosal dedicatoria de Cristiano Ronaldo a Novak Djokovic en medio de cita que los unió

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre