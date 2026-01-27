J Balvin volverá al Super Bowl, pero ahora como capitán en un partido previo a la final

El cantante colombiano José Álvaro Osorio Balvin, conocido artísticamente como J Balvin, volverá al Super Bowl pero ahora como capitán en un partido de flag football previo a la final de la NFL.

Y es que un día antes de la final entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el 8 de febrero, se llevará a cabo dicho partido en el que participarán un grupo de figuras del deporte y entretenimiento.

Se trata de una modalidad sin contacto del fútbol americano en el que no está permitido el contacto entre jugadores. Pero para recuperar el balón, las defensas deben arrebatarle al atacante una de las dos tiras de tela sujetas a sus caderas.

En esta edición, J Balvin y el comediante estadounidense Druski capitanearán a los dos equipos, que contarán también con la estrella del flag football mexicano Diana Flores y los ex quarterbacks de la NFL Cam Newton y Michael Vick, según detalló este martes la liga.

"Ser parte de un enorme juego de bandera como este durante la semana del Super Bowl va a ser increíble", dijo J Balvin en el comunicado.

Y añadió: "Estoy listo para liderar a mi equipo, traer la vibra y montar un espectáculo divertido que los fans recordarán".

El artista paisa ya había participado del Super Bowl de 2020, cuando subió al escenario de Miami junto a Bad Bunny como invitados del show conjunto de Shakira y Jennifer López.

Los interesados en seguir el partido de flag football, que se celebrará en el centro de convenciones Moscone de San Francisco, podrán verlo mediante la plataforma de videos YouTube el 7 de enero a las 10 p.m. ET.

Los New England Patriots de Christian González y Andy Borregales, ambos jugadores de raíces colombianas y venezolanas, respectivamente, se medirán a los Seattle Seahawks en la edición 60 del Super Bowl el 8 de febrero, que tendrá como estrella del show del medio tiempo al puertorriqueño cantante Bad Bunny.