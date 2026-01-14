Sistema semiautomático para el fuera de lugar con ayuda de la IA se está implementando por primera vez en este país latinoamericano

Un sofisticado sistema semiautomático que permite detectar el fuera de lugar gracias a la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) se empezó a implementar en la liga local de un país latinoamericano desde que arrancó recientemente la competencia.

Se trata del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano. La Liga MX estrenó el fin de semana un sistema de tecnología semiautomático para determinar el fuera de lugar utilizado en torneos europeos como la Premier League de Inglaterra y la UEFA Champions League.

"Estamos dando un paso decisivo que nos permitirá hacer las decisiones del fuera de lugar más justas", dijo Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

"Avanzamos hacia un fútbol más moderno y confiable", subrayó Arriola al presentar el Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar (SAOT por sus siglas en inglés).

El SAOT, cabe resaltar, es una red de 28 cámaras de última generación instalada ya en cada uno de los 17 estadios de la primera división mexicana.

Este sistema funciona a partir de una tecnología de IA llamada GeniusIQ que genera una réplica digital de cada jugada, precisa y en tiempo real.

"El sistema producirá una salida de datos masivos en 3D que nos permitirá ejecutar una recreación completa del partido y automatizar la decisión de fuera de juego", explicó Sean Conroy, vicepresidente ejecutivo de Genius Sports para Norteamérica, proveedor del servicio.

El SAOT, que no sustituye al VAR, es considerado semiautomático porque, de acuerdo con un comunicado de la Liga MX, "FIFA no permite que el software tome la decisión final por sí solo".

Esta herramienta tampoco será usada para calificar otro tipo de jugadas que pudieran generar controversia como penales, goles o expulsiones.

"El sistema genera la evidencia, pero siempre requiere una última validación de los operadores del VAR", detalla el documento.

Tras un periodo de pruebas realizado durante el pasado torneo Apertura 2025, la Liga MX es la primera en implementar esta tecnología en América.

"Con la implementación del SAOT, el proceso de revisión se vuelve mucho más fácil y rápido", apuntó por su parte el exárbitro argentino Horacio Elizondo, director técnico de la Comisión de Árbitros de la FMF.

La utilización del sistema SAOT en el fútbol mexicano, entretanto, requiere de una inversión de 1,43 millones de dólares por temporada.

El pasado viernes en la jornada inaugural del Clausura 2026, el SAOT fue utilizado por primera vez para anular un gol de José Zúñiga, delantero colombiano del América, con un remate de cabeza dentro del área chica al minuto 25 del partido ante Tijuana en el estadio Caliente.