Reconocido medio británico asegura que Michael Schumacher ya no se encuentra postrado en una cama

Michael Schumacher es un legendario expiloto alemán, considerado uno de los más grandes de la Fórmula 1, famoso por sus siete campeonatos mundiales y su dominio con Ferrari.

Tras un grave accidente de esquí en 2013, su salud se mantiene en estricta privacidad. No obstante, luego de más de diez años de total reserva informativa, un reporte difundido por el medio de comunicación británico, Daily Mail, ha despertado la ilusión de los fanáticos del exconductor de la escudería del ‘Cavallino Rampante’.

El informe del mencionado espacio periodístico asegura que ‘Schumi’ ya no permanece confinado de manera permanente a una cama.

Asimismo, asevera que, si bien el germano cuenta con la asistencia constante de un equipo especializado compuesto por médicos, enfermeros y terapeutas, “ya puede movilizarse mediante una silla de ruedas”.

En cuanto a su capacidad de comunicación, fuentes cercanas al expiloto del deporte de los motores indican que “puede comprender lo que ocurre a su alrededor, aunque no puede expresarse verbalmente”.

En ese sentido, se menciona que el parpadeo aparece como posible forma de interacción entre Schumacher y su círculo más cercano.

Pese a estos avances, especialistas subrayan que las consecuencias del grave traumatismo craneoencefálico sufrido en 2013 siguen siendo severas y que el proceso de recuperación avanza de manera muy lenta.

‘El Káiser", como también lo apodan sus seguidores, divide su tiempo entre su residencia en Gland, Suiza, ubicada a orillas del lago Lemán, y su propiedad en Mallorca, España, donde recibe atención médica las 24 horas.

Un hecho excepcional se produjo en septiembre de 2024, cuando se informó que estuvo presente en la boda de su hija Gina-Maria en la villa familiar de Mallorca, lo que marcó su primera aparición conocida tras más de once años fuera del ámbito público.

Su esposa, Corinna Schumacher, continúa al frente del estricto círculo que resguarda su intimidad, limitando el acceso únicamente a familiares cercanos y amistades de máxima confianza.