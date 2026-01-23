NTN24
Concluye la primera sesión de negociaciones entre Ucrania, Rusia y EE. UU. en busca de poner fin a la guerra

enero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Jefes de las delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, en el Palacio Al Shati en Abu Dhabi - AFP
Representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos sostuvieron este viernes en Abu Dabi una primera sesión de negociaciones directas.

En un mensaje en X, el negociador ucraniano Rustem Umérov afirmó que las conversaciones se centraron en "los parámetros para poner fin a la guerra de Rusia y la continuación lógica del proceso de negociación orientado a avanzar hacia una paz digna y duradera".

Está previsto que las tres delegaciones retomen el diálogo el sábado. Se trata de las primeras negociaciones directas conocidas entre Moscú y Kiev sobre el plan propuesto por Washington para poner fin a la guerra, que ha dejado decenas de miles de muertos desde 2022.

"Las Fuerzas Armadas ucranianas deben abandonar el Donbás, deben retirarse. Es una condición muy importante", declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, antes del inicio de las conversaciones.

"Sin una solución a la cuestión territorial (...) no tiene sentido esperar la conclusión de un acuerdo a largo plazo", añadió.

Rusia exige la retirada plena de las fuerzas ucranianas del Donbás, un territorio industrial y minero del este de Ucrania que incluye las regiones de Donetsk y Lugansk, y mayormente controlado por Moscú.

El Kremlin centra sus exigencias en Donetsk, que controla parcialmente y sigue siendo el epicentro de los combates.

La reunión en Abu Dabi llega un día después de dos encuentros de alto nivel: uno en Davos entre el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y su homólogo estadounidense, Donald Trump, y otro en Moscú entre el presidente ruso Vladimir Putin y los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

El último ciclo de negociaciones directas tuvo lugar en julio de 2025 en Estambul, pero solo se acordó intercambiar prisioneros y cuerpos de soldados fallecidos.

"La cuestión del Donbás es clave", dijo el viernes Zelenski. Añadió que se hablará de ello en Abu Dabi.

A primera hora de la tarde, el mandatario ucraniano afirmó haber hablado con el equipo negociador enviado a Emiratos para tratar sobre los "temas" que se deben abordar y los "resultados deseados".

Un alto cargo próximo a las negociaciones y que pidió el anonimato dijo a la AFP que "muchas cosas dependerán de la posición de los estadounidenses".

El jueves, Zelenski criticó a sus aliados en un discurso en el foro de Davos y describió una Europa "fragmentada" y "perdida", incapaz de influir en las posiciones de Trump y sin "voluntad política" frente a Putin.

La delegación rusa está encabezada por el general Ígor Kostiúkov, jefe de los servicios de inteligencia militar (GRU), dijo a la prensa el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

Además de Umérov, Ucrania está representada por el jefe del gabinete presidencial, Kirilo Budánov, su adjunto, Sergui Kislitsia, el dirigente del partido presidencial David Arakhamia, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Andrii Hnatov.

La agenda de este viernes en Abu Dabi incluía otra reunión sobre temas económicos entre Witkoff y un enviado del Kremlin, Kirill Dmítriev.

"Estamos sinceramente interesados en una solución del conflicto por medios político-diplomáticos", aseguró Ushakov. Pero, "mientras no sea así, Rusia seguirá alcanzando sus objetivos (...) en el campo de batalla", añadió.

