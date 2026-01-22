Ranking revela al club de fútbol que más dinero gana en el mundo: equipo con jugador colombiano está en el podio

La lista financiera 'Football Money League' o Liga del Dinero, publicada anualmente por Deloitte, firma de servicios profesionales de origen británico, reveló el jueves a los clubes de fútbol que más dinero ganan actualmente en el mundo.

El equipo con más ingresos del fútbol mundial durante la temporada 2024-25 y que se mantuvo consecutivamente en la cima, según Deloitte, es el Real Madrid, máximo ganador de la UEFA Champions League.

VEA TAMBIÉN Real Madrid remontó, Bayern Múnich perdió su invicto y Liverpool sigue de capa caída: así quedó la tabla tras la quinta jornada de la Champions League o

El club español encabezó el ranking con un total de 1.160 millones de euros (unos 1,360 millones de dólares) de ingresos pese a no ganar las más recientes ediciones ni de LaLiga ni de la Champions, respectivamente.

Su eterno rival y vigente campeón de LaLiga, el Barcelona, fue el segundo club con mayores ingresos, con 975 millones de euros (alrededor de 1,140 millones de dólares), y se ubicó de nuevo entre los tres primeros por primera vez en cinco años.

Cerrando el podio está el actual equipo del futbolista colombiano Luis Díaz, el Bayern de Múnich, vigente campeón de la Bundesliga, que ocupa el tercer puesto con 861 millones de euros (1,010 millones de dólares aproximadamente).

El club alemán se encuentra por delante del París Saint-Germain, ganador de la Champions, con 837 millones de euros (unos 982.000 millones de dólares) y del Liverpool, que fue por primera vez el equipo con más ingresos de la Premier League registrando un total de 836 millones de euros (981.585 millones de dólares).

El de 'Los Reds', cabe resaltar, fue el mejor resultado de cualquier club inglés en los 29 años de historia de la clasificación.

El Manchester City, en contraste, cayó al sexto puesto, con 829 millones de euros (unos 973.391 millones de dólares), seguido del Arsenal, líder de la tabla posiciones de la Premier League esta temporada, con 822 millones de euros (965.171 millones de dólares)

El Manchester United, que la temporada pasada terminó en la posición 15 de la Premier, cayó de la cuarta a la octava posición en ingresos, con 793 millones de euros (alrededor de 931.089 millones de dólares), el puesto más bajo de su historia en la Money League, que ha encabezado 10 veces en el pasado.

Deloitte señaló que las perspectivas de ingresos del United para la presente temporada bajarían aún más debido a su ausencia de competiciones europeas y a su temprana eliminación de la FA Cup y la Copa de la Liga.

VEA TAMBIÉN Vuelve y juega: futbolista sudamericano del Real Madrid sufre insultos racistas antes del reciente fracaso merengue contra equipo de segunda división o

El Real Madrid, el único club que ha ganado más de 1.000 millones de dólares en las dos últimas temporadas, se benefició en la temporada 2024-25 de un aumento del 23% en los ingresos comerciales a 594 millones de euros (casi 700.000 millones de dólares) impulsados por técnicas de marketing y los socios corporativos, según las cifras de Deloitte.

Este es el ranking 2026 realizado por Deloitte de los clubes de fútbol que más dinero ganan en el mundo: