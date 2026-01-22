NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Jueves, 22 de enero de 2026
Fútbol

Ranking revela al club de fútbol que más dinero gana en el mundo: equipo con jugador colombiano está en el podio

enero 22, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Fútbol/ Dinero - Foto de referencia Canva
Fútbol/ Dinero - Foto de referencia Canva
El listado fue realizado por la Football Money League de la firma de servicios profesionales de origen británico Deloitte.

La lista financiera 'Football Money League' o Liga del Dinero, publicada anualmente por Deloitte, firma de servicios profesionales de origen británico, reveló el jueves a los clubes de fútbol que más dinero ganan actualmente en el mundo.

El equipo con más ingresos del fútbol mundial durante la temporada 2024-25 y que se mantuvo consecutivamente en la cima, según Deloitte, es el Real Madrid, máximo ganador de la UEFA Champions League.

o

El club español encabezó el ranking con un total de 1.160 millones de euros (unos 1,360 millones de dólares) de ingresos pese a no ganar las más recientes ediciones ni de LaLiga ni de la Champions, respectivamente.

Su eterno rival y vigente campeón de LaLiga, el Barcelona, fue el segundo club con mayores ingresos, con 975 millones de euros (alrededor de 1,140 millones de dólares), y se ubicó de nuevo entre los tres primeros por primera vez en cinco años.

Cerrando el podio está el actual equipo del futbolista colombiano Luis Díaz, el Bayern de Múnich, vigente campeón de la Bundesliga, que ocupa el tercer puesto con 861 millones de euros (1,010 millones de dólares aproximadamente).

El club alemán se encuentra por delante del París Saint-Germain, ganador de la Champions, con 837 millones de euros (unos 982.000 millones de dólares) y del Liverpool, que fue por primera vez el equipo con más ingresos de la Premier League registrando un total de 836 millones de euros (981.585 millones de dólares).

El de 'Los Reds', cabe resaltar, fue el mejor resultado de cualquier club inglés en los 29 años de historia de la clasificación.

El Manchester City, en contraste, cayó al sexto puesto, con 829 millones de euros (unos 973.391 millones de dólares), seguido del Arsenal, líder de la tabla posiciones de la Premier League esta temporada, con 822 millones de euros (965.171 millones de dólares)

El Manchester United, que la temporada pasada terminó en la posición 15 de la Premier, cayó de la cuarta a la octava posición en ingresos, con 793 millones de euros (alrededor de 931.089 millones de dólares), el puesto más bajo de su historia en la Money League, que ha encabezado 10 veces en el pasado.

Deloitte señaló que las perspectivas de ingresos del United para la presente temporada bajarían aún más debido a su ausencia de competiciones europeas y a su temprana eliminación de la FA Cup y la Copa de la Liga.

o

El Real Madrid, el único club que ha ganado más de 1.000 millones de dólares en las dos últimas temporadas, se benefició en la temporada 2024-25 de un aumento del 23% en los ingresos comerciales a 594 millones de euros (casi 700.000 millones de dólares) impulsados por técnicas de marketing y los socios corporativos, según las cifras de Deloitte.

Este es el ranking 2026 realizado por Deloitte de los clubes de fútbol que más dinero ganan en el mundo:

  1. Real Madrid €1,161m
  2. FC Barcelona €974.8m
  3. Bayern de Múnich €860.6m
  4. París Saint-Germain €837m
  5. Liverpool €836.1m
  6. Manchester City €829.3m
  7. Arsenal €821.7m
  8. Manchester United €793.1m
  9. Tottenham Hotspur €672.6m
  10. Chelsea €584.1m
  11. Inter de Milán €537.5m
  12. Borussia Dortmund €531.3m
  13. Atlético de Madrid €454.5m
  14. Aston Villa €450.2m
  15. AC Milan €410.4m
  16. Juventus €401.7m
  17. Newcastle United €398.4m
  18. VfB Stuttgart €296.3m
  19. SL Benfica €283.4m
  20. West Ham €276m

Temas relacionados:

Fútbol

Ranking

Real Madrid

Bayern Múnich

Dinero

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país": Enrique Gómez sobre un eventual triunfo de la izquierda en las elecciones de Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es ilegal y tiene que ser inmediatamente demandado": exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sobre aranceles del 30% impuestos por Ecuador a productos colombianos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado y familiares de presos políticos. (EFE)
María Corina Machado

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Donald Trump y María Corina Machado
María Corina Machado

"Está en construcción": María Corina Machado sobre el momento que atraviesa su relación con Donald Trump tras encuentro en la Casa Blanca

Enrique Gómez
Elecciones en Colombia

"Representan la clara posibilidad del inicio de una dictadura bolivariana en nuestro país": Enrique Gómez sobre un eventual triunfo de la izquierda en las elecciones de Colombia

Claudia Sheinbaum y Donald Trump - Fotos: EFE
Estados Unidos y México

¿Qué impacto tiene la reciente extradición de mexicanos a EE. UU. en la relación bilateral de Trump con Sheinbaum?

Senadora republicana Ashley Moody | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Muchos quieren ver a Venezuela regresar a un lugar donde el gobierno opere atento; eso incluye no tener un narcoterrorista como jefe del país": senadora republicana Ashley Moody a NTN24

Más de Deportes

Ver más
Jorge Giménez, presidente de la FVF y Oswaldo Vizcarrondo, DT de la Vinotinto - Foto: EFE
Vinotinto

"Nadie nos va a venir a imponer un director técnico": presidente de la FVF en plena presentación de Oswaldo Vizcarrondo como entrenador de la Vinotinto

Venus Williams, tenista profesional / FOTO: EFE
Tenis

La legendaria tenista Venus Williams está cerca de romper un récord en el abierto de Australia a sus 45 años que será difícil de igualar

Cácher de Cardenales de Lara, equipo de la LVBP - Foto de referencia: EFE
LVBP

Se apretó la mitad del camino del 'todos contra todos' de la LVBP: estos son los equipos favoritos para meterse en la final

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Cilia Flores (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Diosdado Cabello arremetió contra EE. UU. y aseguró que Maduro llegó cojeando a Nueva York tras ser herido en su captura

Jorge Giménez, presidente de la FVF y Oswaldo Vizcarrondo, DT de la Vinotinto - Foto: EFE
Vinotinto

"Nadie nos va a venir a imponer un director técnico": presidente de la FVF en plena presentación de Oswaldo Vizcarrondo como entrenador de la Vinotinto

Agriculturoes protestan en el Arco del Triunfo de París contra el acuerdo Unión Europea y Mercosur - Foto: EFE
Unión Europea

La Unión Europea aprueba tratado de libre comercio con Mercosur pese a la negativa de Francia: ya hay fecha para la firma

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Esta es la lujosa propiedad que adquirió Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita: sólo puede llegar en barco privado

Fuegos artificiales / Perros - Fotos de referencia: EFE
Perros

¿Qué hacer para calmar a tu perro ante los fuegos artificiales?: Recomendaciones de especialistas

Protestas por presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos en Venezuela

Hija de Xiomara Ortiz denuncia que cifra de presos políticos en Venezuela es mayor a la que se reporta: "Algo que está creciendo"

Venus Williams, tenista profesional / FOTO: EFE
Tenis

La legendaria tenista Venus Williams está cerca de romper un récord en el abierto de Australia a sus 45 años que será difícil de igualar

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre