Miércoles, 14 de enero de 2026
María Corina Machado

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Frente a los grandes problemas estructurales que enfrenta el país, el analista aseguró que “el presidente Trump necesita gente en el terreno que sepa cuáles son las tribulaciones de los venezolanos”.

En el programa La Tarde de NTN24, José Vicente Carrasquero, politólogo y consultor en opinión pública, explicó que significa para la lucha democrática venezolana el encuentro entre el presidente Donald Trump y la Premio Nobel María Corina Machado.

Carrasquero comenzó reconociendo que “María Corina Machado recuperó la fe de los venezolanos en la lucha democrática”, su papel en este nuevo comienzo será la “representación de una nueva clase política, no es que ella sea nueva en eso, pero será una nueva clase política donde hay un objetivo claro que es devolverle la democracia a Venezuela”, explicó.

La reunión de mañana será una “buena oportunidad” para que “el presidente Trump conozca de primera mano a una persona que se la ha jugado por Venezuela de una forma muy importante, que ha arriesgado su vida, que ha puesto todo su empeño en esta lucha pacífica por la recuperación de la democracia”, comentó Carrasquero.

Asimismo, la trayectoria que ha tenido María Corina frente al régimen “merece un reconocimiento en términos de incorporarla a este proceso de transición que recién comienza en Venezuela”, aseguró el experto.

Ahora, frente a los grandes problemas estructurales que enfrenta el país, “el presidente Trump necesita gente en el terreno que sepa cuáles son las tribulaciones de los venezolanos, porque no estamos hablando solamente de petróleo o de infraestructura, estamos hablando de la calidad de vida de los venezolanos”, dijo el politólogo.

El presidente Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela, que él no la ve compleja, lo ha dicho, pero las complejidades de Venezuela tienen sus peculiaridades, que si no son debidamente bien manejadas pueden terminar teniendo tropiezos en el camino”, enfatizó.

Finalmente, el experto concluyó que el punto de quiebre para la caída de Maduro fueron las elecciones del 28 de julio del 2024, él explicó que desde esa fecha “empieza a quedar claro para Estados Unidos que Maduro no gano las elecciones y que al no ganar las elecciones y declararse ganador ya había roto el último filito de la democracia, y eso para un país como Estados Unidos que defiende la democracia y lucha por la democracia a nivel mundial es un asunto que no podía dejar pasar”.

