NTN24
Martes, 06 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

enero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El presidente Trump afirmó este lunes que Delcy Rodríguez, la presidenta encargada del régimen, está cerrando un centro de torturas ubicado en el corazón de Caracas que sería el Helicoide.

Tras la incursión militar estadounidense en Venezuela y la captura del dictador Nicolás Maduro, todavía persiste la incertidumbre y la expectativa sobre la transición democrática en el país.

Para muchos, una de las prioridades para que la transición democrática sea un éxito, es la liberación de los presos políticos en Venezuela.

Muchos de ellos se encuentran en El Helicoide, considerado como el peor centro de desapariciones y torturas de América Latina.

Ante esto, el presidente Trump afirmó este lunes que Delcy Rodríguez, la presidenta encargada del régimen, está cerrando un centro de torturas ubicado en el corazón de Caracas que sería el Helicoide.

En entrevista con La Noche de NTN24, Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, un prisionero político encarcelado en El Helicoide, habló sobre este tema.

Rocha, víctima de la dictadura venezolana, afirmó que confía en que Trump esté en lo cierto sobre el cierre de esta cárcel.

Pero que si no es El Helicoide: “me gustaría recordarle a él (Trump) que ningún proceso de transición pacífica y democrática puede existir cuando no hay una serie de condiciones que estén activas en ese momento, y una de las grandes condiciones es que no haya ni un solo preso político en el país”.

“Se tiene que cumplir que no exista ningún preso político en el país y también que la voluntad del 28 de julio sea la que prevalezca”, reiteró.



Por su parte, Omar González, líder político venezolano de oposición en el exilio y coordinador del partido Vente Venezuela, también estuvo en la conversación con el programa La Noche.

En la entrevista, González acotó que: “Estamos alegres porque van a cerrar El Helicoide (…) esto es producto de un acuerdo entre Delcy Rodríguez y el gobierno de Estados Unidos”.

Mientras que Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG ‘Foro Penal’, afirmó que pese a las palabras de Trump “no hay ningún indicio de que El Helicoide vaya a ser desalojado para ser desmantelado”.

