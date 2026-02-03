NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
El presidente Petro extraditó a Estados Unidos a capo del narcotráfico a pocas hora de reunirse con Trump en la Casa Blanca

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Alias Pipe Tuluá - Foto Policía Nacional
Alias Pipe Tuluá - Foto Policía Nacional
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aseguró que la orden la dio el mandatario el fin de semana.

A pocas horas de reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington D.C., el presidente Gustavo Petro extraditó a un capo del narcotráfico de Colombia a Estados Unidos.

Petro, quien este martes 3 de febrero se reúne con Trump en la Casa Blanca, reanudó las extradiciones de cabecillas criminales suspendidas durante meses de fallidas negociaciones de paz con los grupos al margen de la ley.

Este martes en la madrugada, el mandatario colombiano extraditó a alias "Pipe Tuluá" y, según dijo el ministro de Defensa Pedro Sánchez, la orden la dio el Ejecutivo el fin de semana.

"Dio una orden muy clara el fin de semana que el criminal alias "Pipe Tuluá" llegue lo más rápido extraditado de Colombia a Estados Unidos", puntualizó el funcionario, quien está en Washington D. C. junto a Petro en el marco de su primer cara a cara con Trump.

El cabecilla, quien es señalado de ser el jefe de la banda criminal La Inmaculada, portaba un casco y chaleco antibalas, cuando fue puesto a bordo de un avión con rumbo a Estados Unidos desde Bogotá.

De acuerdo con lo informado por el coronel de la Policía, Elver Sanabria, para el traslado del cabecilla se movilizaron cerca de 70 uniformados.

Estados Unidos había cuestionado la suspensión de las extradiciones en momentos en los que la relación entre Trump y Petro afrontaba grandes tensiones.

Tras meses de desacuerdos entre ambos mandatarios, este martes se llevará a cabo una crucial reunión en la Casa Blanca luego de una conversación telefónica el 7 de enero en la cual limaron asperezas.

La decisión de Petro de extraditar a alias "Pipe" Tuluá parece un giro en sus decisiones que buscan mejorar su relación con Estados Unidos.

El cabecilla se encontraba en prisión, pero hasta finales de 2025 la Corte Suprema avaló su extradición que pasó a manos del presidente Petro.

