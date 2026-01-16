Dirigente de Vente Venezuela explica lo que sucederá con el país tras la captura de Maduro y el encuentro entre Trump y Machado

María Corina Machado protagonizó una jornada histórica en Washington D.C. al sostener un encuentro privado con el presidente Donald Trump, marcando un antes y un después en el proceso de transición democrático para Venezuela.

La líder democrática, quien llegó desde Oslo tras recibir el Premio Nobel de la Paz, mantuvo conversaciones confidenciales con el mandatario estadounidense sobre la situación en su país.

Al respecto, David Torres, dirigente del Partido Vente Venezuela, afirmó que este encuentro establece una agenda clara para la reunificación de la familia venezolana que tiene años esperando este momento.

“Hoy la administración Trump enfrenta con verdad y firmeza lo que significa el régimen de Nicolás Maduro, hoy afortunadamente enfrentando la justicia y muy pronto nosotros celebrando en Venezuela, junto a nuestras familias, lo que va a ser la recuperación del país y desde luego la libertad plena”, afirmó.

Torres también se refirió a las tres fases que ha planteado el secretario de Estado, Marco Rubio, para Venezuela. La primera fase va a ser la estabilización, la segunda fase va a ser una fase de recuperación y la última sería la fase de transición.

“Venezuela se convirtió en un epicentro del crimen. Allí operaban no solamente las guerrillas colombianas, sino grupos terroristas e incluso carteles de droga que hicieron de Venezuela uno de los países más peligrosos de nuestros países”, dijo.

“Lo principal es poder desmontar todos esos grupos que hoy operan en el país, pero además los grupos represivos que hoy siguen recibiendo a cientos de venezolanos, que hoy siguen encarcelando a venezolanos”, agregó.

Asimismo, Torres confirmó que continúan las detenciones arbitrarias, citando casos recientes como el del doctor Pedro Fernández, a quien le ratificaron cargos de terrorismo.

También mencionó la detención de dos campesinos en el estado Mérida simplemente por celebrar "el primer paso para la liberación".

“Para Venezuela viene la estabilización, la transición y la recuperación del país”, puntualizó.