NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Viernes, 16 de enero de 2026
Venezuela

Dirigente de Vente Venezuela explica lo que sucederá con el país tras la captura de Maduro y el encuentro entre Trump y Machado

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
David Torres, dirigente del Partido Vente Venezuela, se refirió en NTN24 al encuentro entre María Corina Machado y Donald Trump.

María Corina Machado protagonizó una jornada histórica en Washington D.C. al sostener un encuentro privado con el presidente Donald Trump, marcando un antes y un después en el proceso de transición democrático para Venezuela.

La líder democrática, quien llegó desde Oslo tras recibir el Premio Nobel de la Paz, mantuvo conversaciones confidenciales con el mandatario estadounidense sobre la situación en su país.

Al respecto, David Torres, dirigente del Partido Vente Venezuela, afirmó que este encuentro establece una agenda clara para la reunificación de la familia venezolana que tiene años esperando este momento.

“Hoy la administración Trump enfrenta con verdad y firmeza lo que significa el régimen de Nicolás Maduro, hoy afortunadamente enfrentando la justicia y muy pronto nosotros celebrando en Venezuela, junto a nuestras familias, lo que va a ser la recuperación del país y desde luego la libertad plena”, afirmó.

o

Torres también se refirió a las tres fases que ha planteado el secretario de Estado, Marco Rubio, para Venezuela. La primera fase va a ser la estabilización, la segunda fase va a ser una fase de recuperación y la última sería la fase de transición.

“Venezuela se convirtió en un epicentro del crimen. Allí operaban no solamente las guerrillas colombianas, sino grupos terroristas e incluso carteles de droga que hicieron de Venezuela uno de los países más peligrosos de nuestros países”, dijo.

“Lo principal es poder desmontar todos esos grupos que hoy operan en el país, pero además los grupos represivos que hoy siguen recibiendo a cientos de venezolanos, que hoy siguen encarcelando a venezolanos”, agregó.

Asimismo, Torres confirmó que continúan las detenciones arbitrarias, citando casos recientes como el del doctor Pedro Fernández, a quien le ratificaron cargos de terrorismo.

También mencionó la detención de dos campesinos en el estado Mérida simplemente por celebrar "el primer paso para la liberación".

“Para Venezuela viene la estabilización, la transición y la recuperación del país”, puntualizó.

Temas relacionados:

Venezuela

María Corina Machado

Donald Trump

Reunión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dirigente de Vente Venezuela explica lo que sucederá con el país tras la captura de Maduro y el encuentro entre Trump y Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Fui preso político y tengo a mi familia secuestrada por el régimen desde hace un año": José Rodríguez Araña

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez - AFP y EFE
La Noche

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

"Vi gente llorando cuando vieron a María Corina Machado salir de la Casa Blanca": Omar González

María Corina Machado - AFP
La Noche

Revelan detalles del encuentro Trump-Machado: "La percepción es que fue una reunión increíblemente buena y productiva"

Miguel Díaz-Canel | Foto EFE
Régimen cubano

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
María Corina Machado

"Queremos que haya una transición a la democracia, pero eso nunca va a ocurrir si no desmontas al Estado chavista": Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea

Más de Actualidad

Ver más
Pete Hegseth y Marco Rubio - Foto AFP
Transición

Experto analiza cada fase del plan anunciado por Estados Unidos en Venezuela: dice que la primera es la más compleja y que ya empezó

Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos EFE
Gustavo Petro

"Si detienen al presidente, desatarán al jaguar popular": Petro responde a advertencia de Trump sobre operación militar en Colombia y envía un mensaje a los soldados

Homenajes al cantante colombiano Yeison Jiménez tras su muerte - Foto. EFE
Accidente aéreo

Familia de Yeison Jiménez confirma fecha y lugar del homenaje en su honor tras su fallecimiento

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Pete Hegseth y Marco Rubio - Foto AFP
Transición

Experto analiza cada fase del plan anunciado por Estados Unidos en Venezuela: dice que la primera es la más compleja y que ya empezó

Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos EFE
Gustavo Petro

"Si detienen al presidente, desatarán al jaguar popular": Petro responde a advertencia de Trump sobre operación militar en Colombia y envía un mensaje a los soldados

Homenajes al cantante colombiano Yeison Jiménez tras su muerte - Foto. EFE
Accidente aéreo

Familia de Yeison Jiménez confirma fecha y lugar del homenaje en su honor tras su fallecimiento

Nicolás Maduro | Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

¿Cómo gestionó EE. UU. el operativo contra Maduro? Agente especial retirado del FBI lo explica

Edmundo González y María Corina Machado - Foto EFE
Oposicion venezolana

"El 2026 será el año de la consolidación de la voluntad de una nación": Edmundo González y María Corina Machado envían esperanzador mensaje de Año Nuevo a Venezuela

Bandera de Venezuela | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Ecuador restringe el ingreso a su territorio de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro

JD Vance, vicepresidente estadounidense - Foto EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Quienquiera que sea el líder de ese país va a tener que jugarle la pelota a Estados Unidos": vicepresidente J. D. Vance se pronuncia sobre Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre