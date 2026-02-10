Venezuela dentro del top tres de los países más corruptos del mundo en el 2025, según Transparencia Internacional

Por segundo año consecutivo, Venezuela se mantuvo como el tercer país del mundo del 2025 con peor Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) y se ubicó como primero del continente americano, de acuerdo con el más reciente reporte de Transparencia Internacional (TI).

VEA TAMBIÉN La aerolínea estatal venezolana Conviasa reprograma vuelos a Cuba por escasez de combustible en la isla o

El informe por (IPC) se caracteriza por clasificar 182 países y territorios “en función de sus niveles de percepción de la corrupción en el sector público” en un rango de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy limpio).

Los países con una puntuación de menos 50 representan la debilidad institucional, la falta de normas democráticas y una rendición de cuentas mínimas o nulas, y dentro de ellos se encuentra Venezuela, que se encuentra por debajo del promedio global y americano de 42 puntos sobre 100.

De acuerdo con el informe, la nación caribeña ocupó el puesto 180 de 182 con tan solo 10 puntos; solo se vio superada por países como Somalia y Sudán del Sur. Su ubicación en esta posición se debe al alto nivel de corrupción en las instituciones de control.

"La corrupción es sistémica y se manifiesta en todos los niveles (…) años de corrupción generalizada y actividades ilícitas, lo que disparó la pobreza y la desnutrición", indica el reporte.

Asimismo, destacó que, en cuanto al nivel de las Américas, Venezuela lidera el ranking de corrupción, por encima de Nicaragua (14 puntos) y Haití (16 puntos), naciones que reflejan un alto impacto en sus índices de represión, “instituciones fallidas o cooptadas y corrupción arraigada”.

Entre tanto, el informe señala que el país sudamericano, junto con Hungría y Sudán del Sur, “muestra una erosión estructural y a largo plazo de los sistemas de integridad impulsada por el retroceso democrático, el debilitamiento institucional o las arraigadas redes de clientelismo".

Por su parte, naciones como República Dominicana con 37 y Guyana con 40, según Transparencia Internacional, son de los pocos países que han demostrado una leve pero significativa mejoría en comparación con el ranking del 2012.

Países como Canadá (75), Uruguay (73) y Barbados (68) demostraron ser las democracias más fuertes de la región, gracias a su crecimiento.

Otros como El Salvador (32) y Ecuador (33) reflejan disminución en temas relacionados con la transparencia, esto debido a que el “acceso de las ONG a la financiación” es muy limitado.

Entre tanto, Estados Unidos (64) viene en una caída descendente, alcanzando su puntuación más baja en la historia. Esto se debe a “atacar voces independientes y socavar la independencia judicial, plantean serias preocupaciones”