"Las condiciones climáticas adversas han complicado las labores de extinción": Óscar Crisóstomo, gobernador de la región chilena de Ñuble

Los incendios forestales que arrasan las regiones de Ñuble y Bío Bío, ubicadas a 500 kilómetros al sur de Santiago, han dejado un saldo trágico de al menos 19 personas fallecidas durante el fin de semana, mientras las operaciones de emergencia continúan ante la amenaza de focos activos que permanecen descontrolados por las condiciones climáticas extremas.

El gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, confirmó a NTN24 que la región enfrenta cuatro focos "altamente activos" en las comunas de Quillón, Bulnes, Portezuelo y Ranquíl.

"Lo que tenemos actualmente son incendios descontrolados que tenemos en distintos lugares de nuestra región de Ñuble", explicó.

El balance preliminar reporta aproximadamente 300 viviendas destruidas por las llamas, con Portezuelo registrando 1.200 hectáreas consumidas y 10 casas afectadas.

“14 personas resultaron heridas y se encuentran recibiendo atención médica en distintos centros hospitalarios de la región. Una persona lamentablemente falleció el sábado por la noche tras no lograr evacuar cuando se activó la alerta SAE correspondiente”, afirmó.

Según el gobernador, “las condiciones climáticas adversas han complicado significativamente las labores de extinción”.

"Una situación además climática compleja con altas temperaturas y mucho viento. El humo ha impedido que la aeronave esté atacando de forma aérea. Por lo tanto, el combate actualmente se está haciendo de manera terrestre", detalló Crisóstomo.

La región de Ñuble, con una población de 523.876 habitantes distribuidos en 21 comunas, ha movilizado todos sus recursos disponibles junto con el apoyo del gobierno central, indicó el gobernador.

"Estamos respondiendo con todo lo que tenemos a nuestra mano regionalmente y también las capacidades que ha puesto el nivel central de distintos puntos de nuestro país y de otras regiones", indicó el gobernador, mencionando el despliegue de maquinaria, personal de bomberos, CONAF, empresas privadas y aeronaves.

Asimismo, identificó cuatro desafíos prioritarios que se deben tener en cuenta.

“Se debe atender la emergencia activa, iniciar procesos de reconstrucción en localidades donde el fuego fue controlado, apoyar la investigación fiscal para determinar las causas de los incendios y garantizar una transición ordenada de gobierno”, puntualizó.