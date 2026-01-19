NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Lunes, 19 de enero de 2026
Chile

"Las condiciones climáticas adversas han complicado las labores de extinción": Óscar Crisóstomo, gobernador de la región chilena de Ñuble

enero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Las autoridades realizan evacuaciones masivas mientras combaten los incendios con más de 300 viviendas destruidas y cuatro focos activos descontrolados.

Los incendios forestales que arrasan las regiones de Ñuble y Bío Bío, ubicadas a 500 kilómetros al sur de Santiago, han dejado un saldo trágico de al menos 19 personas fallecidas durante el fin de semana, mientras las operaciones de emergencia continúan ante la amenaza de focos activos que permanecen descontrolados por las condiciones climáticas extremas.

El gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, confirmó a NTN24 que la región enfrenta cuatro focos "altamente activos" en las comunas de Quillón, Bulnes, Portezuelo y Ranquíl.

"Lo que tenemos actualmente son incendios descontrolados que tenemos en distintos lugares de nuestra región de Ñuble", explicó.

El balance preliminar reporta aproximadamente 300 viviendas destruidas por las llamas, con Portezuelo registrando 1.200 hectáreas consumidas y 10 casas afectadas.

“14 personas resultaron heridas y se encuentran recibiendo atención médica en distintos centros hospitalarios de la región. Una persona lamentablemente falleció el sábado por la noche tras no lograr evacuar cuando se activó la alerta SAE correspondiente”, afirmó.

o

Según el gobernador, “las condiciones climáticas adversas han complicado significativamente las labores de extinción”.

"Una situación además climática compleja con altas temperaturas y mucho viento. El humo ha impedido que la aeronave esté atacando de forma aérea. Por lo tanto, el combate actualmente se está haciendo de manera terrestre", detalló Crisóstomo.

La región de Ñuble, con una población de 523.876 habitantes distribuidos en 21 comunas, ha movilizado todos sus recursos disponibles junto con el apoyo del gobierno central, indicó el gobernador.

"Estamos respondiendo con todo lo que tenemos a nuestra mano regionalmente y también las capacidades que ha puesto el nivel central de distintos puntos de nuestro país y de otras regiones", indicó el gobernador, mencionando el despliegue de maquinaria, personal de bomberos, CONAF, empresas privadas y aeronaves.

Asimismo, identificó cuatro desafíos prioritarios que se deben tener en cuenta.

“Se debe atender la emergencia activa, iniciar procesos de reconstrucción en localidades donde el fuego fue controlado, apoyar la investigación fiscal para determinar las causas de los incendios y garantizar una transición ordenada de gobierno”, puntualizó.

Temas relacionados:

Chile

Incendios en Chile

Muertos

Heridos

Emergencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Está obligada a facilitar la transición, si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará las consecuencias”: Pedro Urruchurtu explica lo que hay detrás de las conversaciones entre Delcy Rodríguez y Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Chile enfrenta incendios forestales devastadores con 18 muertos: experto analiza la situación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Las condiciones climáticas adversas han complicado las labores de extinción": Óscar Crisóstomo, gobernador de la región chilena de Ñuble

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La identificación está siendo complicada": subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía en Madrid sobre fallecidos en colisión de dos trenes en Andalucía

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos en medio de la vigilia que se realizaba en El Helicoide

Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Más de Actualidad

Ver más
Zelenski se reunirá en los próximos días con el presidente Donald Trump - Fotos: AFP
Zelenski

Zelenski anuncia que tendrá reunión “al más alto nivel” con Trump y que “pueden decidirse muchas cosas antes del Año Nuevo”

Marco Rubio y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Cae el régimen de Maduro

Senador Mike Lee afirmó que Marco Rubio le informó que Nicolás Maduro será juzgado por cargos criminales en Estados Unidos

Explosión de edificación en España - Foto. EFE
Explosión

La explosión de un edificio en Madrid dejó una persona muerta y nueve heridos

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Petrobras - AFP
Brasil

Petrolera estatal de Brasil batió récord de producción de petróleo en 2025

Zelenski se reunirá en los próximos días con el presidente Donald Trump - Fotos: AFP
Zelenski

Zelenski anuncia que tendrá reunión “al más alto nivel” con Trump y que “pueden decidirse muchas cosas antes del Año Nuevo”

Marco Rubio y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Cae el régimen de Maduro

Senador Mike Lee afirmó que Marco Rubio le informó que Nicolás Maduro será juzgado por cargos criminales en Estados Unidos

Explosión de edificación en España - Foto. EFE
Explosión

La explosión de un edificio en Madrid dejó una persona muerta y nueve heridos

Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Cilia Flores (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Diosdado Cabello arremetió contra EE. UU. y aseguró que Maduro llegó cojeando a Nueva York tras ser herido en su captura

Alejandro Fernández, cantante mexicano - Foto: EFE
Alejandro Fernández

El cantante mexicano Alejandro Fernández fue hospitalizado y operado de emergencia

Salud mental en las fiestas de Año Nuevo-Foto: IA CANVA
Año nuevo

Centrarse en los logros y aprendizajes adquiridos: psicólogo clínico brinda consejos para manejar la tristeza y la nostalgia en las fiestas de fin de año

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre