Fiscalía de Nueva York pidió aplazar audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores programada para marzo

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó formalmente en las últimas horas que la audiencia del proceso penal en contra de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores sea aplazada.

Cabe recordar que la nueva comparecencia de Maduro y su esposa estaba programada para el próximo 17 de marzo luego de que se celebrara la primera audiencia el pasado 5 de enero, dos días después de su captura por parte de las fuerzas estadounidenses en Caracas.

En dicha audiencia, Maduro se declaró "inocente" y dijo ser un "prisionero de guerra" por parte de Estados Unidos.

La solicitud, para trasladar la audiencia del 17 al 26 de marzo, fue presentada ante el Tribunal de Manhattan y el juez Alvin Hellerstein, con la autorización de las defensas de Maduro y su esposa.

Se espera que en la próxima audiencia, el juez Hellerstein brinde el calendario del proceso y se realice un intercambio de pruebas y se atiendan cada una de las mociones.

En la solicitud, el fiscal federal Jay Clayton pide este plazo para que la acusación pueda contar con toda la documentación necesaria y para que los acusados puedan tener conocimiento de ello.

De acuerdo a la carta enviada ante el tribunal, la defensa de Maduro y también la de Cilia Flores se mostraron de acuerdo con el aplazamiento.

Nicolás Maduro es acusado de narcotráfico, conspiración para el tráfico internacional de drogas, posesión de armas de guerra y conspiración para el uso de artefactos destructivos, mientras que Flores enfrenta cargos por presuntamente participar en la coordinación de actividades logísticas y tener vínculos con la red delictiva de Maduro.