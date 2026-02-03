NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Martes, 03 de febrero de 2026
Juicio contra Maduro

Fiscalía de Nueva York pidió aplazar audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores programada para marzo

febrero 3, 2026
Por: Luis Cifuentes
Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
La solicitud fue presentada ante el Tribunal de Manhattan y el juez Alvin Hellerstein.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó formalmente en las últimas horas que la audiencia del proceso penal en contra de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores sea aplazada.

Cabe recordar que la nueva comparecencia de Maduro y su esposa estaba programada para el próximo 17 de marzo luego de que se celebrara la primera audiencia el pasado 5 de enero, dos días después de su captura por parte de las fuerzas estadounidenses en Caracas.

En dicha audiencia, Maduro se declaró "inocente" y dijo ser un "prisionero de guerra" por parte de Estados Unidos.

La solicitud, para trasladar la audiencia del 17 al 26 de marzo, fue presentada ante el Tribunal de Manhattan y el juez Alvin Hellerstein, con la autorización de las defensas de Maduro y su esposa.

Se espera que en la próxima audiencia, el juez Hellerstein brinde el calendario del proceso y se realice un intercambio de pruebas y se atiendan cada una de las mociones.

o

En la solicitud, el fiscal federal Jay Clayton pide este plazo para que la acusación pueda contar con toda la documentación necesaria y para que los acusados puedan tener conocimiento de ello.

De acuerdo a la carta enviada ante el tribunal, la defensa de Maduro y también la de Cilia Flores se mostraron de acuerdo con el aplazamiento.

o

Nicolás Maduro es acusado de narcotráfico, conspiración para el tráfico internacional de drogas, posesión de armas de guerra y conspiración para el uso de artefactos destructivos, mientras que Flores enfrenta cargos por presuntamente participar en la coordinación de actividades logísticas y tener vínculos con la red delictiva de Maduro.

Temas relacionados:

Juicio contra Maduro

Nicolás Maduro

audiencia

Cae Maduro en Venezuela

Cilia Flores

Nueva York

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estoy convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo": el conmovedor mensaje del ex preso político Yandir Loggiodice a la mamá del militar José Moreno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista": Carlos Julio Rojas, periodista excarcelado en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Exprisionero que estuvo en el mismo centro de detención en el que está Nicolás Maduro contó cómo funciona el famoso "Infierno en la tierra" en Nueva York

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Actúan forzados por el portaviones que está en el Caribe": analista político sobre recientes anuncios de Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué podría pasar en el encuentro cara a cara entre Trump y Petro en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Judicial

Ver más
Cantante español, Julio Iglesias | Foto: EFE
Julio Iglesias

Fiscalía española archiva denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual

Epa Colombia, creadora de contenida condenada en Colombia - Foto: Noticias RCN
Epa Colombia

Juez niega extinción de la pena a ‘Epa Colombia’: se mantiene la condena de cinco años y dos meses de prisión

Ataques de EE. UU. en aguas internacionales - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Familiares de dos hombres que murieron en ataques contra narcolanchas en el Caribe demandaron al Gobierno de Estados Unidos: "Constituyen muertes injustas"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Cantante colombiano, Maluma | Foto: EFE
Maluma

Maluma celebra su cumpleaños número 32 con inesperada sorpresa para sus seguidores

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

Reaparece Diosdado Cabello en su programa en un espacio que no es el habitual y sin público

Cambio Climático - Foto Canva
Calentamiento Global

Datos oficiales confirman que 2025 fue uno de los años más cálidos registrados

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (EFE)
Donald Trump

Trump amenaza con imponer aranceles del 25% a los países que comercien con Irán: estas serían las naciones afectadas

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Secretario Marco Rubio revela cuál es el plan de Estados Unidos en Venezuela: "Tenemos un proceso triple"

Tormenta EE.UU. | Foto AFP
Tormenta invernal

¿Ya pasó lo peor de la tormenta invernal que está golpeando al sureste de Estados Unidos?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre