Lunes, 05 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Granko Arteaga, militar venezolano considerado el máximo torturador del régimen, cierra sus redes sociales tras la captura de Maduro

enero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Granko Arteaga, militar del régimen venezolano / Diosdado Cabello, prófugo de la justicia de los EE. UU. - Fotos: EFE
Horas antes de cerrar sus plataformas digitales, Arteaga eliminó todas sus publicaciones.

Granko Arteaga, militar venezolano considerado el máximo torturador del régimen, cerró sus redes sociales tras la captura de Nicolás Maduro.

De rango coronel, Arteaga, que lleva la batuta de la Dirección de Acciones Especiales (DAE) de la contrainteligencia chavista, cerró recientemente sus plataformas digitales luego de la captura de Maduro, ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Concretamente, la cuenta de Instagram de este integrante de la milicia afín al régimen madurista dejó de estar disponible el pasado domingo.

Horas antes de cerrar Instagram, Arteaga eliminó todas sus publicaciones en el espacio digital que hace parte de la corporación META.

En paralelo, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) no ha realizado nuevas publicaciones en Instagram, salvo algunas historias en rechazo a la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Arteaga, frecuentemente, solía exhibir las operaciones llevadas a cabo por la DAE contra la disidencia venezolana.

Este militar ha sido señalado por víctimas y organizaciones de derechos humanos como uno de los principales responsables de actos de tortura durante el régimen de Maduro.

La Misión de Determinación de Hechos de la ONU señala a Artega de ordenar, supervisar y participar directamente en torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Es conocido bajo tres alias, entre ellos: "El Carnicero de Maduro", "El Barba" o "El Torturador".

Se le vincula directamente con la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo y el asesinato de Óscar Pérez.

Además, la Fiscalía de Chile lo ha identificado como sospechoso clave en el secuestro y posterior asesinato del exteniente Ronald Ojeda en territorio chileno.

