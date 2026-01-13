NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé rompe el silencio tras despido de Xabi Alonso del Real Madrid

enero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Kylian Mbappé y Xabi Alonso - Foto AFP
Álvaro Arbeloa sustituyó a Xabi Alonso un día después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona por 3-2 en Yedá, Arabia Saudita.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, fue uno de los primeros jugadores en romper el silencio tras la destitución de Xabi Alonso, en la víspera de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete, de segunda división.

“Ha sido corto, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día”, publicó el delantero francés en su cuenta de Instagram.

“Te recordaré como un entrenador que tenía ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu próximo capítulo”, agregó.

Mbappé se ausentó del primer entrenamiento dirigido este martes por su nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa, quien sustituyó a Xabi Alonso, un día después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona por 3-2 en Yedá, Arabia Saudita.

La entidad merengue subrayó en un comunicado que la decisión fue tomada de "mutuo acuerdo" con el antiguo centrocampista, que había llegado al banquillo del club al final de la pasada temporada con un contrato hasta 2028 como sustituto del italiano Carlo Ancelotti.

Xabi Alonso había llegado al Real Madrid por la puerta grande tras llevar al Bayer Leverkusen al título de la Bundesliga en el curso 2023-2024, una temporada prácticamente perfecta, con una impresionante racha de 51 partidos sin perder, en la que también consiguió la Copa de Alemania y fue finalista de la Liga Europa.

En la campaña 2024-2025, el cuadro alemán no mantuvo este nivel sobresaliente, pero se siguió mostrando competitivo de la mano del técnico español.

En la capital española Alonso, de 44 años, tenía el reto de sustituir a un técnico como Ancelotti, ahora seleccionador de Brasil, con el que el Real Madrid ganó tres Ligas de Campeones de Europa en dos etapas (2014, 2022 y 2024).

Se hizo cargo del equipo en junio, con la difícil misión de rendir de inmediato en el nuevo y ampliado Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos.

A pesar de contar con un Mbappé en una espectacular forma y aunque tuvo algunos destellos, el equipo de Alonso no llegó a carburar al ritmo que exige un club de la máxima exigencia como el Real Madrid, con serios problemas para generar juego en el centro del campo.

Xabi Alonso deja al coloso español segundo en Liga a cuatro puntos del Barcelona, mientras que en la Liga de Campeones es séptimo a falta de dos jornadas, por lo que se clasificaría de manera directa para octavos en la penúltima plaza.

El entrenador vasco, miembro como jugador de la gran generación española que ganó las Eurocopas de 2008 y 2012, y el Mundial de 2010, se marcha con un balance de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

