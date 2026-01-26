NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Artistas

Victoria Beckham reaparece en reunión con las Spice Girls en medio de la revelación de su hijo Brooklyn quien la acusó de querer "arruinar" su matrimonio

enero 26, 2026
Por: Diana Pérez
Victoria Beckham | Foto: EFE
Hace unos días, el primogénito del matrimonio más famoso de Inglaterra acusó a sus padres de intentar "arruinar" su matrimonio y descartó cualquier reconciliación con ellos.

En medio de la fuerte y polémica crisis familiar que atraviesa tras las duras acusaciones por parte de su hijo, Victoria Beckham se reunió con sus excompañeras de banda, las Spice Girls.

La famosa diseñadora de modas fue vista junto con las que fueron sus compañeras de banda en la celebración de cumpleaños de Emma Bunton, mejor conocida como 'Baby Spice'.

Victoria se reencontró con Melanie Chisholm y Geri Halliwell en la celebración del cumpleaños número 50 de Emma Bunton.

La foto del reencuentro fue publicada por Geri, en la que se ve a las cuatro artistas, que acompañó con la breve descripción: "Feliz cumpleaños al alma más hermosa Emma Burton".

Victoria también publicó la fotografía en su cuenta de Instagram con el mensaje: "Feliz cumpleaños a la más hermosa del alma Emma Bunton. Las quiero mucho chicas Melanie Chisholm y Geri Halliwell".

Su esposo, David Beckham, respondió la publicación diciendo: "Esto me hizo feliz. Solo puedo imaginar cómo se sienten los fans de las Spice Girls".

Sin embargo, en la reunión no estuvo la quinta miembro de la popular banda de chicas británica, Mel B.

La reunión de Victoria con sus excompañeras de banda se da tras las duras acusaciones que hizo su hijo Brooklyn Beckham sobre la ruptura familiar y el intento de "sabotaje" a su matrimonio con Nicola Peltz Beckham.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, el joven de 26 años expresó cómo sus progenitores aparentemente intentan sabotear su relación con su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham.

"Mis padres han intentado sin descanso arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado", escribió en un extenso mensaje en Instagram.

Y añadió: "No me dejo controlar, me defiendo por primera vez en mi vida… No quiero reconciliarme con mi familia".

En sus declaraciones, Brooklyn también acusó a su madre, Victoria, de haber tenido un comportamiento "inapropiado" con él en su boda con Nicola.

