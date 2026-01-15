"Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela": las primeras palabras de María Corina Machado tras su reunión con el mandatario estadounidense

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo el jueves que su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca salió muy bien y fue "genial".

Aunque se había rumorado que Machado podría entregarle a Trump su premio Nobel de la Paz, no quiso decir si finalmente durante la reunión le había otorgado a Trump el galardón.

VEA TAMBIÉN "María Corina Machado es realmente una voz notable y valiente para muchos de los venezolanos": Casa Blanca tras encuentro de Donald Trump con la líder venezolana o

Al salir de la reunión, se conocieron las primeras palabras de la líder democrática ante ciudadanos venezolanos que la esperaban afuera de la sede de la Presidencia de Estados Unidos.

“Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”, dijo, declaración que hizo estallar de júbilo a sus connacionales.

Por la misma línea se pronunció la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que habló en rueda de prensa sobre el encuentro.

"El presidente esperaba con ansias esta reunión y él esperaba que fuera una discusión buena y positiva con la señora Machado, que es realmente una voz notable y valiente para muchos de los venezolanos. El presidente espera hablar con ella sobre las realidades en terreno del país y lo que está sucediendo", dijo Leavitt.

La secretaria de Prensa también confirmó que el presidente Donald Trump mantuvo comunicación directa con Delcy Rodríguez esta semana, junto al secretario Rubio, y destacó la cooperación del régimen de Venezuela con las demandas estadounidenses.

"La Administración ha estado en constante comunicación con la señora Rodríguez y con otros miembros del gobierno interino de Venezuela", indicó la portavoz, quien añadió que "ellos han estado extremadamente cooperativos con nosotros frente a todas las demandas de los Estados Unidos y del presidente".

Entre los logros de esta cooperación, la Casa Blanca mencionó un amplio acuerdo económico con Rodríguez y el compromiso de liberar los presos políticos en Venezuela.

"Había unos estadounidenses que fueron liberados esta semana, así que al presidente le está gustando lo que está viendo y espera que esa cooperación continúe", declaró Leavitt.

Consultada sobre la posición de la administración respecto a las elecciones en Venezuela, la secretaria de Prensa confirmó que el presidente Trump "está comprometido con esperanza de ver elecciones en Venezuela algún día", aunque no precisó una fecha específica para este proceso.