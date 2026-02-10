NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Massiel Cordones espera a las afueras del centro de detención venezolano a la espera de su hijo, quien fue detenido por la dictadura chavista.

Massiel Cordones, madre del teniente y preso político venezolano José Ángel Barreno, habló en NTN24 sobre la situación de su familiar bajo la dictadura chavista en Venezuela.

o

Según Cordones, su hijo fue detenido por el régimen a la edad de 22 años por supuestamente intentar asesinar a Nicolás Maduro junto a otros compañeros, quienes para el momento de la detención no portaban uniforme ni armamento.

“Fueron condenados por un juez que en la actualidad está privado de la libertad (...) Se les violó todos sus derechos, no se le garantizó el debido proceso, no se les permitió abogado de confianza”, señaló.

o

Añadió que el tribunal fue habilitado en El Helicoide y que se procedió con la condena de inmediato, “obligándolos a admitir porque sino iban a sufrir consecuencias sus familiares”.

“Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro”, dijo la mujer quien actualmente se encuentra esperando a las afueras del centro de detención de El Rodeo desde hace 33 días.

