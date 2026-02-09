¿Hay divisiones en el régimen venezolano sobre la ley de amnistía para presos políticos?

Santiago Vidal Calvo y Juan Pablo Villasmil analizaron en Club de Prensa sobre las excarcelaciones en Venezuela, teniendo en cuenta que continúan casi 700 presos políticos detenidos y lo dicho por Diosdado Cabello sobre la Ley de Amnistía para los presos políticos, que, según sus palabras, tendrá restricciones; y la retención de Juan Pablo Guanipa.

“Lamentablemente estamos viendo que alguien está jugando a las cartas cuando no las tienes, es muy irónico hablar de límites cuando tienes un ejército como el de Estados Unidos que ya entró al país y se llevó a Maduro a Nueva York. Acá los límites los tiene el régimen para cumplir con las condiciones de Estados Unidos”, aseveró Calvo.

“El rol de Diosdado Cabello en este juego es parecer el fuerte, el que no se va a dejar llevar, pero es parte de la diplomacia, se hace el difícil de trabajar con él, pero al final de cuentas él también tiene que cumplir órdenes o si no, ya saben lo que le pasó a Nicolás Maduro”, aseguró Villasmil.