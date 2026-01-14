Italia se suma a la lista de países que instan a sus ciudadanos a abandonar Irán por problemas de seguridad

Italia se sumó a la lista de países que instan a sus ciudadanos a abandonar Irán por problemas de seguridad en un enérgico llamado anunciado el miércoles por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Ministerio precisó que en este momento se encuentran alrededor de 600 italianos en Irán, la mayoría de ellos en el área de Teherán, la capital.

Mientras el liderazgo de Irán intenta sofocar el peor malestar interno que haya enfrentado jamás la República Islámica, Teherán busca disuadir las reiteradas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de intervenir en favor de los manifestantes antigubernamentales.

"Hay más de 900 miembros de las Fuerzas Armadas italianas en la región, incluidos unos 500 efectivos en Irak y 400 en Kuwait, donde se están adoptando medidas de precaución para proteger al personal militar", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano.

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, presidió el miércoles una reunión con un grupo de embajadores italianos y representantes del Ministerio de Defensa y de los servicios de inteligencia.

"En este contexto, se reafirmó la posición de Italia de firme condena de la violenta represión de las manifestaciones y de las graves violaciones de los derechos humanos", agregó el ministerio.

Además de Italia, Estados Unidos y Canadá ya habían pedido a sus ciudadanos abandonar Irán o evitar viajar a ese país desde el martes por la ola de protestas antigubernamentales que a la fecha dejan centenares de muertos y miles de detenidos.

"Evite viajar a Irán debido a las continuas manifestaciones nacionales, las tensiones en la región, el alto riesgo de detención arbitraria y la aplicación impredecible de las leyes locales", escribió el Gobierno canadiense en una publicación.

Con motivo de la situación, agregó que "las autoridades iraníes han arrestado o detenido a personas, incluidos extranjeras y con doble nacionalidad, para ejercer influencia política o diplomática en sus gobiernos".

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos, por su parte, señaló en su cuenta de X que "los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irán ahora".

Las manifestaciones estallaron desde el 28 de diciembre en todo el país, incluso en Teherán, en relación con el coste de la vida y el empeoramiento de las condiciones económicas.

Entretanto, el régimen interrumpió los servicios de telecomunicaciones, incluido el acceso a internet móvil, y se han presentado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que continúan dejando víctimas mortales y detenidos.