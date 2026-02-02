"A mi vida en pausa le sumo la angustia y la tristeza cuando veo que el mío no está en la lista": María Constanza Cipriani, esposa del preso político Perkins Rocha

Tras el reciente anuncio de la Ley de Amnistía General propuesto por Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, los presos políticos y sus familias mantienen expectativas centradas en libertades inmediatas y plenas.

Además de las excarcelaciones inmediatas de cientos de detenidos arbitrariamente, la sociedad civil venezolana reclama que la medida incluya: eliminación de antecedentes, levantamiento de medidas cautelares, cierre de centros de detención y reparación de daños.

María Constanza Cipriani, esposa del abogado y preso político venezolano Perkins Rocha, habló sobre el tema en el programa La Tarde de NTN24.

“Cuando uno se detiene a analizar la Ley de Amnistía, uno se pregunta en cuánto a la sanción de la Ley de Amnistía: ¿Usted de me va a borrar el delito que me inventó?... Ninguno de los presos políticos cometió los delitos de los que se les acusa”, dijo la entrevistada.

“Hay remedios procesales mucho más expeditos, se inventaron más de 2.000 causas para detener con celeridad... En este momento no hay un solo preso político que haya cometido un solo delito. Una ley de amnistía no aplica para personas que hayan violados los derechos humanos. Una Ley de Amnistía ralentiza aun más la salida de los presos políticos, va a ser muy difícil que nos reconciliemos si no hay justicia”, complementó.

Además, expuso los sentimientos que florecen en ella en medio de los anuncios de excarcelaciones en Venezuela.

"A mi vida en pausa le sumo la angustia y la tristeza cuando veo que el mío no está en la lista", expresó María Constanza Cipriani.

Perkins Rocha fue privado de su libertad arbitrariamente el 27 de agosto de 2024 por sujetos no identificados en Caracas.

Este prisionero político ha estado recluido por más de un año y medio en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) conocida como El Helicoide.

Hasta el momento, familias y abogados se mantienen en vigilia ante la Asamblea Nacional, donde se espera que el proyecto sea discutido y aprobado en los próximos días.