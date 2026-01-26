NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Mundial 2026

Expresidente de la FIFA pide a aficionados no viajar a Estados Unidos para el Mundial de 2026

enero 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Sorteo del Mundial 2026 - Foto: EFE
El exjefe del máximo ente del fútbol mundial pidió a los aficionados evitar viajar a territorio estadounidense para la cita orbital.

El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, se mostró favorable este lunes a que los aficionados no viajen a Estados Unidos durante el Mundial de 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, por razones de seguridad.

"A los aficionados, un solo consejo: ¡eviten Estados Unidos! Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar esta Copa del Mundo", escribió el que fuera patrón del fútbol entre 1998 y 2015 en su cuenta en la red social X.

Blatter hizo referencia a una reciente entrevista al diario suizo Tagesanzeiger de Pieth, un reputado abogado especialista en los casos de corrupción y encargado entre 2011 y 2014 por el entonces presidente de la FIFA de crear un plan de lucha contra la corrupción en el seno de la instancia futbolística.

"Lo que estamos viendo en el plano interno —la marginación de los opositores políticos, los abusos de los servicios de inmigración, etc— difícilmente anima a los aficionados a ir allí", afirmó Pieth el jueves sobre la situación actual en Estados Unidos.

"Para los aficionados, un solo consejo: ¡eviten Estados Unidos! De todos modos, verán mejor por televisión. A su llegada, los aficionados deben esperar que, si no se comportan correctamente con las autoridades, serán enviados de inmediato de vuelta a casa. Si tienen suerte...", añadió el abogado en la entrevista.

Blatter, de 89 años, muy crítico con el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue su predecesor hasta que dimitió en 2015 arrastrado por una cascada de escándalos.

Acusados en particular de estafa, Blatter, así como el entonces jefe de la UEFA, Michel Platini, fueron definitivamente absueltos en 2025 por la justicia suiza.

Ante las tensiones surgidas por la voluntad del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexionar Groenlandia y las amenazas de aumentar los aranceles contra los Estados europeos que se oponen, empiezan a escucharse en Europa posiciones favorables a un boicot —o incluso una anulación— del Mundial organizado en Estados Unidos, México y Canadá.

No obstante, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, descartó el domingo una medida de este tipo en una entrevista con el diario Ouest-France.

"No hay ninguna voluntad por parte de la Federación Francesa de Fútbol de boicotear la Copa del Mundo en Estados Unidos", señaló Diallo.

