Jueves, 05 de febrero de 2026
La boxeadora argelina Imane Khelif revela que se sometió a un tratamiento hormonal antes de los Juegos Olímpicos París 2024

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Imane Khelif, campeona olímpica de boxeo en 2024 - Foto: EFE
: La deportista estuvo en el centro de la polémica en los últimos Juegos Olímpicos señalada de ser hombre, incluso por el mismo presidente Donald Trump.

La campeona olímpica de boxeo Imane Khelif, objeto de acusaciones sobre su género, reveló que recurrió a un tratamiento hormonal para reducir su nivel de testosterona antes de los Juegos de París 2024, al tiempo que reafirmó que no es "trans", en una entrevista con el diario francés L’Équipe.

"Tengo hormonas femeninas. Y la gente no lo sabe, pero tomé tratamientos hormonales para bajar mi nivel de testosterona para las competiciones", afirmó la argelina de 26 años.

Khelif confirma en la entrevista que posee el gen SRY, situado en el cromosoma Y, indicador de masculinidad: "Sí, y es natural".

"Estoy rodeada de médicos y un profesor me sigue. Para el torneo de clasificación para los Juegos de París, que se celebraba en Dakar, reduje mi nivel de testosterona a cero", explicó.

"Y gané la medalla de oro" en la categoría de 66 kg, recordó quien luego se vio en el centro de una enorme polémica mundial y fue blanco de ataques y de una campaña de desinformación que la presentaba como un "hombre que combate contra mujeres".

Al igual que la taiwanesa Lin Yu-ting, también coronada en los 57 kg en los Juegos de París, Khelif fue acusada de ser una atleta transgénero por varias personalidades, entre ellas Donald Trump, Elon Musk y la novelista británica J.K. Rowling.

"Yo respeto a todo el mundo, y respeto a Trump. Porque es el presidente de Estados Unidos. Pero no puede tergiversar la verdad. No soy trans, soy una chica. Me criaron como una chica, crecí como una chica, la gente de mi pueblo siempre me conoció como una chica", recalcó Imane Khelif.

La boxeadora, que tiene como objetivo participar en los Juegos de 2028 en Los Ángeles, sabe que para ello deberá someterse a una prueba genética impuesta por World Boxing, organismo reconocido por el COI, y dijo estar preparada.

"Para los próximos Juegos, si hay que pasar una prueba, me someteré. No tengo ningún problema con eso. Esa prueba ya la hice. Contacté con World Boxing, les envié mi historial médico, mis pruebas hormonales, todo. Pero no recibí ninguna respuesta. No me escondo, no me niego a las pruebas", aseguró.

