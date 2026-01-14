NTN24
Protestas
Protestas

"El pueblo iraní esta vez no va a ceder bajo ningún concepto": activista Nilufar Saberi ante represión del régimen islámico a las protestas

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El programa La Mañana de NTN24 entrevistó a la reconocida activista de derechos humanos, quien señaló que “las riquezas de Irán están reservadas para el sistema fascista, islamista y sus afines”.

La activista disidente iraní Nilufar Saberi se refirió en NTN24 a la sanguinaria represión que el régimen islámico ejecuta contra las manifestaciones ciudadanas que estallaron hace días, y que hasta el momento deja centenares de muertos y miles de detenidos.

Desde Madrid, Saberi dijo que “las riquezas de Irán están reservadas para el sistema fascista, islamista y sus afines”, y que “el resto del pueblo está en absoluta miseria”.



“El gobierno no va a ceder en la masacre del pueblo iraní, que tiene muy buena y larga práctica. Y el pueblo iraní esta vez no va a ceder bajo ningún concepto. De allí que solicitamos la solidaridad internacional, pero para que nos rescate de nuestros asesinos, de nuestros verdugos”, señaló.



Por otro lado, la activista de los derechos humanos se refirió a la reciente caída del cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una opresión estadounidense el 3 de enero. El dictador era considerado un socio del régimen iraní.

“Lo que necesitamos es que la soberanía siempre sea del pueblo”, dijo Saberi, mostrando su beneplácito de que el pueblo venezolano “se haya liberado de la dictadura de Maduro”.

