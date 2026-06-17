Así celebraron en el Congo el histórico empate de su selección ante Portugal en el Mundial 2026

El primer punto de la República Democrática del Congo en un Mundial, conseguido el miércoles, brindó a sus compatriotas en Bunia, epicentro del brote de ébola, una oportunidad única para celebrar.

TE PUEDE INTERESAR

El gol de Yoane Wissa en Houston, también el primero en la corta historia de su selección en los Mundiales, aseguró un punto contra una selección portuguesa plagada de estrellas que incluía al legendario Cristiano Ronaldo.

El seleccionador francés de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, afirmó estar orgulloso de sus jugadores "porque representaron al Congo de una manera muy positiva y todo el país se lo merece".

Eso se reflejó sin duda en Bunia, la capital de la provincia de Ituri, en el noreste del país, que ha sido la más afectada por el decimoséptimo brote de fiebre hemorrágica en la República Democrática del Congo.

Según las últimas cifras oficiales, el virus ha infectado a 837 personas y ha provocado 196 muertes en la República Democrática del Congo y Uganda.

En Bunia se han confirmado 215 casos, aunque la capacidad de realizar pruebas es limitada.

Ver el Mundial en los pocos televisores que funcionaban disponibles proporcionó un respiro.

El gol de Wissa, que juega en el Newcastle de la Premier League inglesa, desató escenas de alegría desbordante.

Los jóvenes saltaban con los brazos en alto y los rostros iluminados de alegría, celebrando en las calles frente a las tiendas revestidas de chapa ondulada.

Una cacofonía de ruido ahogó sus vítores mientras otros hacían trompos en motocicletas.

Los bares estaban abarrotados, a pesar de la decisión de las autoridades a finales de mayo de restringir las reuniones a 50 personas para intentar frenar la propagación del Ébola.

VEA TAMBIÉN Jugador titular de selección que ya debutó en el Mundial afronta investigación por presunto amaño de partidos en Francia o

"Es un honor apoyar a mi país", declaró a la AFP Antoinette Makasi, quien se mostró encantada de haber encontrado un bar con televisión.

Makasi añadió, sin embargo, que le preocupaba la falta de distanciamiento social y prometió que, una vez que llegara a casa, "me aseguraré de desinfectarme".

El bar en el que se encontraba estalló en júbilo cuando Wissa anotó, todos los clientes se pusieron de pie y gritaron al unísono en una sala iluminada por una sola bombilla.

Pase lo que pase en el resto del torneo, este equipo ha dejado atrás los fantasmas de sus predecesores de 1974, que representaron a Zaire, como se conocía entonces, y regresaron a casa sin un solo punto y tras haber encajado 14 goles.