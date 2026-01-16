"Delcy Rodríguez es parte de una estructura criminal y los centros de tortura han estado bajo su supervisión": María Corina Machado en rueda de prensa desde Washington

La líder de la democracia de Venezuela y Nobel de Paz, María Corina Machado, ofreció una rueda de prensa un día después de su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Durante su intervención, Machado envió un mensaje a los venezolanos, asegurando que “el país será libre con el apoyo del presidente Donald Trump”.

“Les quiero asegurar a los venezolanos que el país será libre y esto se logrará con el apoyo del presidente Donald Trump”, afirmó.

VEA TAMBIÉN Sale a la luz video del operativo de rescate de María Corina Machado para que llegara a Noruega a recibir el Premio Nobel de Paz 2025 o

Por otro lado, se refirió a la encargada del régimen chavista a quien tachó de comunista: “Delcy Rodríguez es ideológicamente comunista y los centros de tortura han estado bajo su supervisión”.

En cuanto a la colaboración entre Rodríguez y Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro, Machado aseguró que “pocas personas tienen tanta información sobre la estructura criminal de la tiranía como quien fue parte de su diseño”.

“Sin duda tiene información que debe ser de altísimo valor para el director de la CIA”, señaló.

Machado se mostró optimista frente a una transición prontamente y que miles de venezolanos puedan volver a su país. “Uno no puede hablar de transición, incluso en sus primeros pasos, si aún hay represión en nuestra nación”, comentó.

VEA TAMBIÉN Se conoce primera foto de la entrega de la medalla del Nobel de Paz de María Corina Machado a Trump: lleva un mensaje especial o

Respecto a la reunión con Trump a puerta cerrada en la Casa Blanca, la líder democrática venezolana dijo que el mandatario republicano “entiende la coyuntura y las implicaciones”, no sólo de Venezuela, sino de todo el hemisferio.

“Por la primera vez en la historia tendremos a Las Américas libres del comunismo y de las dictaduras, de los narcoterroristas (...) Eso es lo que ya está sucediendo”, aseveró.

El tema de los presos políticos también fue abordado durante la conferencia de prensa. Según Machado, el presidente Trump está al tanto sobre la situación.

“En términos de esta fase, hay que terminar de desmontar la represión (…) No es solamente que una persona pueda salir de la cárcel, es que sea libre y que se detenga lo que se llama la “puerta giratoria” en Venezuela, que sueltan cinco personas y detienen diez el mismo día”, argumentó.

De acuerdo con Machado, la estructura del poder en Venezuela no es monolítica ni jerárquica sino heterárquica: “Por eso la propia Delcy Rodríguez no tiene el control (...) cuando dicen que controla las Fuerzas Armadas, no, ella no las controla. Ella lo que controla es la estructura represiva que tiene anulada las Fuerzas Armadas”.

“Las Fuerzas Armadas, en más del 80% están con nosotros, sino no hubiéramos obtenido las actas el 28 de julio”, concluyó.