"Ha sido un periodo para que los grupos armados se fortalezcan, crezcan en armas, capacidades y hombres": general retirado sobre grave situación de orden público en Colombia

Este fin de semana, 18 soldados del Ejército de Colombia fueron secuestrados mientras se encontraban realizando operaciones en contra de la guerrilla del ELN, en Chocó, al noroeste del país.

Los militares fueron rodeados por al menos 200 personas y trasladados a un resguardo indígena, impidiendo así que realizaran operaciones contra el grupo criminal ELN.

Federico Przychod, general retirado experto en operaciones militares, aseguró que la Paz Total del gobierno de Gustavo Petro no ha dado resultados.

“Los grupos armados ilegales, los que se financian con las economías bélicas en nuestro país, aprendieron mucho sobre el manejo de las comunidades para enfrentar a la fuerza pública”, declaró el experto.

“Ellos saben que los soldados de Colombia son respetuosos de los derechos humanos y nunca van a disparar contra la población. Se aprovechan de esa situación, se aprovechan también de la falta de capacidad del Estado para judicializar a los promotores de estas marchas porque es bien conocido que dentro del grupo poblacional que está haciendo la intervención contra los soldados hay miembros de las organizaciones armadas controlando, dirigiendo y supervisando de que los pobladores de una zona salgan a confrontar a los soldados”, agregó.

A su vez, advirtió que “esto no va a terminar, este es otro evento más de los muchos que vamos a tener aquí adelante porque es una estrategia que les ha dado muy buen resultado y es una manera muy efectiva para ellos de neutralizar a la fuerza pública en su acción contra la delincuencia organizada”.

Przychod también criticó la Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, a la que calificó de “apresurada” e “inconsulta”.

“Era evidente que eso no iba a dar resultados, ellos no están dispuestos a dejar un negocio tan rentable como el que tienen, más cuando el Estado no muestra la capacidad para poder impedir que ellos puedan desarrollar la actividad”, subrayó.

“Esto ha sido solamente un periodo de transición para que los grupos armados se fortalezcan, crezcan en armas, crezcan en capacidades, crezcan en hombres y ejerzan más el control territorial”, concluyó.